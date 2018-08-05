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Лента · В России
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ФАС поддерживает поправки об увеличении суммы госзакупок лекарств без торгов до 400 тыс. рублей

05.08.2018

В конце июля 2018 г. Общероссийский народный фронт (ОНФ) сообщил о поддержке Минфином предложения повысить планку закупок лекарств без торгов с 200 тыс. руб. до 400 тысяч руб. Как рассказали «ФВ» в ФАС, ведомство также выступает за это изменение.

«ФАС России ранее направляла предложения в Минфин России с просьбой рассмотреть вопрос об увеличении цены одного контракта при осуществлении закупки лекарственного препарата для конкретного пациента, - отметили в пресс-службе ФАС. - В действующей редакции Закона о контрактной системе предусмотрено ограничение на максимальную стоимость одного договора (не более 200 тыс. руб.) в целях закупки лекарственных препаратов для конкретного пациента по решению врачебной комиссии. Вместе с тем, в силу изменения экономической конъюнктуры и значительного роста цен на лекарственные препараты, в том числе иностранного производства, этот лимит не позволяет осуществить закупки определенных лекарственных препаратов, назначенных пациенту, поскольку стоимость одной упаковки такого лекарственного препарата превышает 200 тыс. руб.».

В ведомстве обращают внимание, что лимит на закупку лекарственных препаратов в размере 200 тыс. руб. приводит к невозможности осуществления закупки лекарственных средств у единственного поставщика в кратчайшие сроки. В связи с этим заказчики вынуждены осуществлять закупки таких лекарственных препаратов конкурентными способами (в частности, электронным аукционом), что приводит к увеличению временных затрат на закупку необходимых лекарственных препаратов и, как следствие, увеличению сроков обеспечения лекарственными препаратами.

«Учитывая, что назначаемые по решению врачебной комиссии лекарственные препараты остро необходимы пациенту в кратчайшие сроки, отсутствие возможности оперативной закупки лекарственных средств у единственного поставщика ставит под угрозу жизнь и здоровье пациента», - говорят в ФАС.

То есть предложение одобрили и правительство в лице Минфина и ФАС, и общественные организации в лице ОНФ и пациентки организаций. Для реализации инициативы необходимо внести поправки в ст. 93 ФЗ №44. Однако пока такой законопроект в Госдуму не внесен.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
госзакупки
ФАС России
Фармвестник-ТВ
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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