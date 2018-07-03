 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
219

ФАС поясняет, как формировать отпускные цены на препараты из Перечня ЖНВЛП

03.07.2018

ФАС России изложила позицию по вопросу формирования отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП.

В частности, сообщается, что в случае если препарат, впервые включенный в Перечень ЖНВЛП в 2018 году, был приобретен организациями оптовой или розничной торговли до его включения в данный перечень (до 1 января 2018 года) по цене, превышающей зарегистрированную предельную отпускную цену производителя, то при реализации этого препарата необходимо произвести переоценку.

Реализация лекарств организациями оптовой торговли, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями и медицинскими организациями осуществляется при наличии протокола согласования цен поставки препаратов, включенных в Перечень ЖНВЛП, за исключением препаратов, которые не были включены в такой перечень на момент их приобретения указанными организациями.

Организации оптовой или розничной торговли, закупившие препарат до включения его в Перечень ЖНВЛП в 2018 году, составляют протокол согласования цен при реализации препарата.

В случае если указанный лекарственный препарат приобретен организацией оптовой или розничной торговли у фармпроизводителя, в графе «Фактическая отпускная цена, установленная производителем, без НДС (рублей)» протокола согласования цен указывается фактическая отпускная цена производителя, не превышающая зарегистрированную предельную отпускную цену производителя, а в графе «Зарегистрированная предельная отпускная цена, установленная производителем (рублей)» указывается зарегистрированная предельная отпускная цена производителя на этот препарат.

В случае если указанный препарат приобретен организацией оптовой или розничной торговли у другой организации оптовой торговли, в графе «Фактическая отпускная цена, установленная производителем, без НДС (рублей)» указывается цена приобретения препарата этой организацией, не превышающая зарегистрированную предельную отпускную цену производителя.

По мнению ФАС России, формирование отпускной цены на лекарственный препарат организацией оптовой или розничной торговли лекарственными препаратами в данном случае должно осуществляться исходя из цены, указанной в графе «Фактическая отпускная цена, установленная производителем, без НДС (рублей)», с соблюдением норм, предусмотренных частью 2 статьи 63 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств».

Если препарат, включенный в Перечень ЖНВЛП, был реализован производителем до внесения изменений в Реестр цен, в части снижения предельной оптовой цены на соответствующий препарат, при этом в реестровой записи это снижение отражено в графе «Дата регистрации цены (№ решения)» как отметка «сниж», при реализации этого препарата всей товаропроизводящей цепочкой формирование отпускной цены осуществляется исходя из фактической отпускной цены фармпроизводителя, не превышающей зарегистрированную предельную отпускную цену фармпроизводителя на дату реализации этого препарата производителем.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
02.07.2018 AstraZeneca снизила цены на «Нексиум» в восемь раз и смогла возобновить его продажи
22.06.2018 «АстраЗенека» снизила отпускные цены на 11 препаратов
21.06.2018 ФАС подозревает компанию «Натива» в недобросовестной конкуренции
21.06.2018 ФАС возбудила дело по подозрению в сговоре «Р-Фарм» и Минздрава
21.05.2018 Правительство поддержит фармпроизводителей с высокой степенью локализации производства в России
Метки
ФАС России
ЖНВЛП
регистрация цены
Фармвестник-ТВ
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июль 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
03.07 — 05.07 XV Ежегодная межрегиональная конференция «Актуальные проблемы обеспечения качества лекарственной и медицинской помощи»
03.07 — 06.07 Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения