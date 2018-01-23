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Лента · В России
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ФАС потребовала снизить надбавки на ЖНВЛП в Костромской области

23.01.2018

ФАС России выявила несоответствие предельных размеров оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарства, включенные в Перечень ЖНВЛП, действующим в Костромской области, расчетам, произведенным региональным Департаментом государственного регулирования цен и тарифов в соответствии с методикой, утвержденной приказом ФСТ России от 11 декабря 2009 г. № 442-а.

«Департаменту государственного регулирования цен и тарифов Костромской области выдано предписание о приведении постановления № 14/506 в соответствие с законодательством Российской Федерации. В частности, региональному органу исполнительной власти надлежит до конца марта 2018 года снизить предельные размеры оптовых и розничных надбавок в соответствии с расчетами, предусмотренными методикой», – уточнила зам. начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда Шаравская.

Как сообщал «ФВ», ранее ФАС России выдала предписание службе по тарифам Забайкальского края по пересмотру предельных надбавок к ценам на лекарства.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
предельные надбавки
ФАс
Фармвестник-ТВ
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02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
Производители не против, если принятие новой методики ценообразования затянется
Цифровые технологии повысят эффективность разработки новых молекул
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