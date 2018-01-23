ФАС потребовала снизить надбавки на ЖНВЛП в Костромской области

ФАС России выявила несоответствие предельных размеров оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарства, включенные в Перечень ЖНВЛП, действующим в Костромской области, расчетам, произведенным региональным Департаментом государственного регулирования цен и тарифов в соответствии с методикой, утвержденной приказом ФСТ России от 11 декабря 2009 г. № 442-а.

«Департаменту государственного регулирования цен и тарифов Костромской области выдано предписание о приведении постановления № 14/506 в соответствие с законодательством Российской Федерации. В частности, региональному органу исполнительной власти надлежит до конца марта 2018 года снизить предельные размеры оптовых и розничных надбавок в соответствии с расчетами, предусмотренными методикой», – уточнила зам. начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда Шаравская.

Как сообщал «ФВ», ранее ФАС России выдала предписание службе по тарифам Забайкальского края по пересмотру предельных надбавок к ценам на лекарства.