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Лента · В России
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ФАС признала незаконной рекламу препарата «Ребагит»

24.07.2018

Комиссия ФАС России признала рекламу лекарства «Ребагит» (МНН ребамипид), распространяемую в буклетах для участников XXIII Объединенной Российской гастроэнтерологической недели (Москва, 9-11 ноября 2017 года), нарушающей требования Закона о рекламе.

Решение было принято по итогам заседания Комиссии 20 июля. Основанием для возбуждения дела стало поступившее в ФАС России обращение АО «Астеллас Фарма».

«Эффективен там, где другие бесполезны!» – сообщается в рекламе препарата. Рекламодатель АО «ПРО.МЕД.ЦС Маркетинг» заверяет и ручается, что препарат является эффективным средством для предотвращения и лечения эрозивно-язвенных поражений как желудка, так и кишечника, а также защищает слизистую оболочку ЖКТ от повреждающего воздействия бактерий, этанола, щелочей и кислот.

В сообщении ФАС подчеркивается, что гарантия результата лекарственного препарата в рекламе запрещена. Кроме того, антимонопольная служба отмечает, что «в настоящее время на рынке лекарственных препаратов имеются другие средства, подтвердившие свои лечебные свойства в ходе клинических испытаний, которые направлены на лечение тех же заболеваний».

«Это значит, что сравнение в рекламе препарата «Ребагит» с другими лекарствами для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, указывающими на их бесполезность, является некорректным», - заключает ФАС.

Ведомство ссылается на статьи ФЗ «О рекламе». Так, в силу пункта 8 части 1 статьи 24 закона «реклама лекарственных средств не должна гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий».

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 5 Федерального закона «О рекламе» недобросовестной признается реклама, которая содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами.

АО «ПРО.МЕД.ЦС Маркетинг» выдано предписание о прекращении нарушений. Материалы дела переданы для возбуждения дела об административном правонарушении для назначения штрафа.

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
недостоверная реклама
Фармвестник-ТВ
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17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
Соотношение динамики доли продаж российских дженериков и средневзвешенной стоимости 1 упаковки аторвастатина 20 мг №30, I кв. 2018 г.
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