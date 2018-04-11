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Лента · В России
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ФАС призывает дистрибьюторов жаловаться на фармпроизводителей, отказывающихся поставлять лекарства

11.04.2018

Антимонопольное ведомство располагает данными о поставке товара на эксклюзивных условиях производителями лекарственных препаратов только одному дистрибьютору и отказах в поставках иным компаниям.

«ФАС России обращается с просьбой к дистрибьюторам лекарственных препаратов для лечения ВИЧ, гепатитов B и C и туберкулеза, закупаемых в рамках госзаказа, сообщить в антимонопольную службу о фактах отказа в поставке вашей организации этих лекарственных препаратов, что повлекло за собой невозможность вашего участия в соответствующих закупочных процедурах. Пресечение незаконных действий на рынках продаж фармацевтической продукции предоставит возможность добросовестным компаниям участвовать в государственных закупках в равных и честных условиях», – говорится в обращении антимонопольного ведомства.

При этом в ФАС России обещают обеспечить конфиденциальность полученной информации.

При наличии такой информации ее следует направлять письмом на имя начальника Управления по борьбе с картелями ФАС России Тенишева Андрея Петровича или по адресу fas22@fas.gov.ru, или delo@fas.gov.ru (с пометкой «Для отдела расследований на торгах Управления по борьбе с картелями»).

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ФАС России
фармдистрибьюторы
фармпроизводители
Фармвестник-ТВ
10.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Современные тренды и тенденции в маркетинге»
09.04 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
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