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ФАС продолжит «хирургически удалять метастазы» в виде картелей в Дагестане

01.08.2018
Фото: president.e-dag.ru

В Дагестане отчитались о результатах работы рабочей группы центрального аппарата ФАС по выявлению картелей. Совещание с участием и.о. главы республики Владимира Васильева, замруководителя ФАС России Андрея Цариковского и руководителей прокуратуры и ФСБ по Дагестану прошло 31 июля.

«У руководства республики и ФАС общая задача – навести порядок в регионе, в том числе за счет развития конкуренции», – заявил Владимир Васильев.
Андрей Цариковский передал и.о. главы отчет о работе группы, в которую вошли более 30 сотрудников центрального аппарата антимонопольной службы РФ и силовых структур субъекта. По итогам их деятельности заведено два дела о картелях: в сфере поставок лекарств, медизделий и медоборудования для учреждений здравоохранения и строительства дорог. Ущерб, причиненный государству, достиг 8 млрд и 17 млрд рублей соответственно.

«Окончание инспекции отнюдь не означает, что наша работа здесь закончена. Мы будем продолжать выявлять сговоры, которые являются опухолью на теле экономике страны, и «хирургически удалять метастазы», - заявил заместитель руководителя ФАС России.

Напомним, в июле стало известно о задержании бывшего министра здравоохранения Дагестана Танки Ибрагимова. Его подозревают в участии в создании организованной преступной группы, которой инкриминируют хищения бюджетных средств путем приобретения высокотехнологичного медоборудования и медикаментов по завышенным ценам, мошенничество в особо крупном размере. В деле также фигурируют руководители нескольких компаний-дистрибьюторов. Экс-глава местного Минздрава свою вину не признал и сказал, что исполнял свои служебные обязанности добросовестно, не жалея себя.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ФАС России
Республика Дагестан
картельный сговор
Фармвестник-ТВ
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24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
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Июль №23
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