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ФАС разрабатывает требования к формированию лотов при осуществлении госзакупок лекарств

09.08.2018

ФАС России приступила к разработке требований к формированию лотов при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Разработка проекта направлена на пресечение ограничения и устранения конкуренции государственными и муниципальными заказчиками, повышение количества участников закупок, повышение эффективности бюджетных расходов.

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нуждв случае, если объектом закупки являются лекарственные средства, предметом одного контракта (одного лота) не могут быть лекарственные средства с различными международными непатентованными наименованиями (МНН) или при отсутствии таких наименований с химическими, группировочными наименованиями при условии, что начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает предельное значение, установленное Правительством РФ, а также лекарственные средства с МНН (при отсутствии таких наименований с химическими, группировочными наименованиями) и торговыми наименованиями. Указанное предельное значение начальной (максимальной) цены контракта установлено постановлением Правительства РФ 17.10.2013 № 929 «Об установлении предельного значения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), при превышении которого не могут быть предметом одного контракта (одного лота) лекарственные средства с различными международными непатентованными наименованиями или при отсутствии таких наименований с химическими, группировочными наименованиями» в зависимости от объема денежных средств, направленных заказчиком на закупку лекарств в предшествующем году, и вида закупаемых лекарственных препаратов. Таким образом, объективное толкование норм законодательства о закупках свидетельствует о невозможности закупки лекарств совместно (в одном лоте) с иными товарами, работами или услугами. Несмотря на это, среди государственных и муниципальных заказчиков широко распространена негативная практика объединения в один лот услуг по поставке, хранению и отпуску лекарств, что приводит к сокращению количества участников закупок, ограничению конкуренции и неэффективному расходованию бюджетных средств. При этом заказчики обосновывают свою потребность удобством получения комплексной услуги у одного поставщика и сокращением количества закупочных процедур.

Вместе с тем согласно статье 4 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» под фармацевтической деятельностью понимается оптовая торговля лекарственными средствами, их хранение, перевозка и (или) розничная торговля лекарственными препаратами, их отпуск, хранение, перевозка и изготовление. При этом организации оптовой торговли осуществляют только оптовую торговлю лекарствами, их хранение и перевозку, а аптечные организации осуществляют только розничную торговлю, хранение, перевозку, изготовление и отпуск лекарств. В силу части 8 статьи 45 Закона об обращении лекарственных средств, фармпроизводители также могут осуществлять оптовую торговлю лекарственными препаратами. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, заказчик устанавливает единое требование к участникам закупки о соответствии требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. В силу пункта 1 статьи 52 Закона об обращении лекарственных средств на территории РФ фармдеятельность осуществляется организациями оптовой торговли и аптечными организациями, имеющими лицензию на фармдеятельность.

Таким образом, в случае, если объектом закупки является поставка лекарств, заказчик обязан установить единое требование к участникам закупки, а именно требование о наличии у него лицензии на фармдеятельность. Вместе с тем фармпроизводители, организации оптовой торговли и аптечные организации получают различные лицензии на различные виды деятельности (производство, оптовая торговля, розничная торговля). При этом фармпроизводители и организации оптовой торговли лекарственными средствами в силу Закона об обращении лекарственных средств не имеют возможности осуществлять отпуск лекарственных препаратов, а хозяйствующие субъекты, имеющие лицензию на розничную торговлю лекарствами не могут быть поставщиками лекарств для государственных и муниципальных нужд, поскольку такая поставка нужд носит характер оптовой торговли.

Исключительное право фармпроизводителей и организаций оптовой торговли осуществлять поставку лекарств для государственных или муниципальных нужд, а также невозможность розничных продавцов участвовать в закупках подтверждается Решением Верховного суда РФ от 05.12.2016 г. № АКПИ16-1012.

Согласно части 2 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при проведении торгов, запроса котировок, запроса предложений в случае закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд запрещается не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений.

Объединение в одном лоте поставки лекарств и услуг по их хранению и (или) отпуску может привести к ограничению конкуренции и неэффективному расходованию бюджетных средств, поскольку хозяйствующие субъекты, имеющие лицензию только на производство лекарств либо только на оптовую торговлю ими не смогут принять участие в закупке. Одновременно с этим не смогут принять участие в такой закупке и хозяйствующие субъекты, имеющие лицензию только на розничную торговлю. Следовательно, принять участие в такой закупке может только участник, имеющий обе лицензии, что может быть необоснованным административным барьером для участников рынка.

Планируется, что документ вступит в силу в январе 2019 г.

Обсуждение уведомления о разработке документа проводится на сайте regulation.gov.ru до 22 августа 2018 г.

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Метки
госзакупки
ФАС России
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Днем с огнем
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