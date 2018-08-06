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ФАС советует учитывать прогнозируемый уровень инфляции при подготовке документов для перерегистрации цен на лекарства

06.08.2018

ФАС обращает внимание владельцев или держателей регистрационных удостоверений лекарственных препаратов, включенных в Перечень ЖНВЛП, что в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2018 № 193-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» с 4 июля 2018 г. прогнозируемый уровень инфляции текущего года изменен с 4,0% на 2,8%.

ФАС советует учитывать эту информацию при подготовке документов для перерегистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП.

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Метки
ЖНВЛП
лекарственные препараты
регистрация цены
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31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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