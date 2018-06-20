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ФАС возбудила дело по подозрению в сговоре «Р-Фарм» и Минздрава

20.06.2018

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 18 июня 2018 г. возбудила дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. В деле фигурируют «Р-Фарм», «Фармасинтез» и Минздрав. ФАС подозревает «Р-Фарм» и «Фармасинтез» в соглашении, отграничивающем конкуренцию, а Минздрав и «Р-Фарм» в сговоре, следует из документов ведомства.

Рассмотрением дела займется специальная комиссия ФАС.

В приказе о возбуждении дела говорится, что «Фармасинтез», аффилированная с ним «Профарм» и «Р-Фарм» могли нарушить п.2 ч.1 ст.11 ФЗ №135 «О защите конкуренции», который запрещает «вертикальные» соглашения между хозяйствующими субъектами, если такие соглашения приводят или могут привести к установлению цены перепродажи товара.

«Р-Фарм» и Минздрав в свою очередь подозреваются в нарушении ст. 16 ФЗ №135, которая запрещает ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия федеральных органов исполнительной власти.

Помимо этого 13 июня текущего года возбуждено еще одно дело, где фигурирует «Р-Фарм». ФАС подозревает, что девять компаний, в числе которых помимо «Р-Фарм» фигурирует его «дочка» АО «Ортат», а также не связанные с активом Алексея Репика компании «Русская медицинская компания», «Яркая звезда», «Корал-Мед» и другие, могли нарушить ч.4 ст.11 ФЗ №135, запрещающую соглашения между хозяйствующими субъектами, если они могут привести к ограничению конкуренции.

Наконец, тогда же 13 июня возбуждено третье дело, где вновь упоминается «Р-Фарм». У ФАС есть подозрения, что «Р-Фарм», «Русская медицинская компания», «Саналек», «Плексфарм» и «Фармахан» нарушили п.2 ч.1 ст.11, который запрещает картельные сговоры выражающиеся в повышении, снижении и поддержании цен на торгах.

Эти дела также будут рассматривать специальные комиссии ФАС.

Как сообщал «ФВ», в марте 2018 г. появилась информация о подозрениях ФАС в сговоре «Р-Фарм» и Минздрава. Речь шла о закупках антиретровирусных препаратов, когда поставщик - «Р-Фарм» - якобы нарушал сроки поставки, а Минздрав никак не реагировал на это.

«Контракты были заключены по результатам открытых электронных аукционов, информация о которых была размещена в свободном доступе. В тех случаях, где имели место нарушения сроков поставки лекарств, в отношении компании «Р-Фарм», как и в отношении других поставщиков, были начислены штрафные санкции. Соответствующая информация также направлялась в Генеральную прокуратуру Российской Федерации», – поясняли тогда в Минздраве.

В ФАС «ФВ» поясняли, что есть несколько фактов, свидетельствующих о возможном преимущественном положении «Р-Фарм». «Об этом говорит заключение с «Р-Фарм» дополнительных соглашений на изменение существенных условий контрактов и расторжение по соглашению сторон контрактов, условия которых «Р-Фарм» не исполнялись», — сообщили в пресс-службе.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ФАС России
АО «Р-Фарм»
сговор
ОАО «Фармасинтез»
Минздрав России
Фармвестник-ТВ
20.06 «7 дней за 7 минут» с Виктором Дмитриевым
19.06 «Актуальный репортаж»: Российский фармацевтический форум Института Адама Смита
18.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 38
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
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