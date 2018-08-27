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ФБУ ГИЛС и НП и ФГБУ НЦЭСМП подписали меморандум о сотрудничестве

27.08.2018

Подписание соглашения о сотрудничестве между Государственным институтом лекарственных средств и надлежащих практик (ГИЛС и НП Минпромторга России) и Научным центром экспертизы средств медицинского применения (НЦЭСМП Минздрава России) состоялось в рамках третьей всероссийской GMP-конференции, проходящей в Казани.

Как сообщил генеральный директор ФГБУ НЦЭСМП Юрий Олефир, в прошлом году было проведено более 10 тыс. экспертиз лекарств, что значительно превышает первоначальный план. Благодаря четкой работе было снижено в 5 раз количество отрицательных заключений, на 10% уменьшены сроки регистрации препаратов.

«Одной из ключевых задач в области обращения лекарственных средств является эффективное межведомственное взаимодействие», – отметил директор ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков.

Основные пункты меморандума касаются организации испытаний отобранных образцов ЛС при проведении экспертизы их качества и инспектирования фармпроизводителей на соответствие требованиям правил GMP. Кроме того, стороны намерены подготовить предложения по организации процесса инспектирования в рамках регистрации или проведения расследований, связанных с качеством лекарств.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Казань
GMP-конференция
Фармвестник-ТВ
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №25
Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта
Глава «Акрихина» о реструктуризации компании и тенденциях фармрынка
Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
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