ФБУ ГИЛС и НП и ФГБУ НЦЭСМП подписали меморандум о сотрудничестве

Подписание соглашения о сотрудничестве между Государственным институтом лекарственных средств и надлежащих практик (ГИЛС и НП Минпромторга России) и Научным центром экспертизы средств медицинского применения (НЦЭСМП Минздрава России) состоялось в рамках третьей всероссийской GMP-конференции, проходящей в Казани.

Как сообщил генеральный директор ФГБУ НЦЭСМП Юрий Олефир, в прошлом году было проведено более 10 тыс. экспертиз лекарств, что значительно превышает первоначальный план. Благодаря четкой работе было снижено в 5 раз количество отрицательных заключений, на 10% уменьшены сроки регистрации препаратов.

«Одной из ключевых задач в области обращения лекарственных средств является эффективное межведомственное взаимодействие», – отметил директор ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков.

Основные пункты меморандума касаются организации испытаний отобранных образцов ЛС при проведении экспертизы их качества и инспектирования фармпроизводителей на соответствие требованиям правил GMP. Кроме того, стороны намерены подготовить предложения по организации процесса инспектирования в рамках регистрации или проведения расследований, связанных с качеством лекарств.