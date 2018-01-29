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Федор Кадыков возглавил отдел развития бизнеса компании Pfizer в России

29.01.2018

Руководителем отдела развития бизнеса Pfizer в России назначен Федор Кадыков, сообщили в пресс-службе компании.

Федор Кадыков начал свою карьеру в Pfizer в 2009 году c позиции бизнес-аналитика. В 2010 году был назначен менеджером по развитию бизнеса, в 2011 году возглавил группу по бизнес-анализу и прогнозированию. В 2014 году перешёл на должность руководителя направления по сопровождению бизнес-процессов в области продаж и маркетинга. С 2015 года Федор успешно работал в качестве руководителя направления операционной поддержки бизнеса, а с февраля 2017-го возглавил проекты по локализации производства Pfizer в России.

Федор имеет степени бакалавра по экономике и магистра в области управления персоналом от Московского государственного университета им.М.В. Ломоносова, а также сертификат Государственного университета управления в области маркетинга.

Автор: Наталья Маскина, «Фармперсонал»
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Метки
Pfizer
Россия
назначение
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17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Вместе мы Лучше, Сильнее, Быстрее!
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