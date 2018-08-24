ФГБУ РМНПЦ «Росплазма», АО «Генериум» и Шайер Биотех Рус подписали соглашение о намерениях

На площадке Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский медицинский научно-производственный центр «Росплазма» Федерального медико-биологического агентства» состоялась трехсторонняя рабочая встреча генерального директора ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА России Кима Владимира Валерьевича, генерального директора Акционерного общества «Генериум» Кудлая Дмитрия Анатольевича и генерального директора Шайер Биотех Рус Соколинского Виталия Геннадьевича.

В ходе визита представители ознакомились с процессом заготовки плазмы человека для фракционирования ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА России с посещением Кирово-Чепецкого филиала, процедурой проведения лабораторных исследований образцов крови и плазмы в лаборатории контроля качества, складом хранения плазмы и контроля производимой фармацевтической субстанции «Плазма человека для фракционирования» в испытательной лаборатории Учреждения.

На организационном совещании стороны обсудили перспективы взаимного сотрудничества и подписали соответствующее соглашение о намерениях.

Источник публикации: ФГБУ РМНПЦ «РОСПЛАЗМА»