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ФГБУ РМНПЦ «Росплазма», АО «Генериум» и Шайер Биотех Рус подписали соглашение о намерениях

24.08.2018
Фото: rosplasma.ru

На площадке Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский медицинский научно-производственный центр «Росплазма» Федерального медико-биологического агентства» состоялась трехсторонняя рабочая встреча генерального директора ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА России Кима Владимира Валерьевича, генерального директора Акционерного общества «Генериум» Кудлая Дмитрия Анатольевича и генерального директора Шайер Биотех Рус Соколинского Виталия Геннадьевича.

В ходе визита представители ознакомились с процессом заготовки плазмы человека для фракционирования ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА России с посещением Кирово-Чепецкого филиала, процедурой проведения лабораторных исследований образцов крови и плазмы в лаборатории контроля качества, складом хранения плазмы и контроля производимой фармацевтической субстанции «Плазма человека для фракционирования» в испытательной лаборатории Учреждения.

На организационном совещании стороны обсудили перспективы взаимного сотрудничества и подписали соответствующее соглашение о намерениях.

Источник публикации: ФГБУ РМНПЦ «РОСПЛАЗМА»

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АО «Генериум»
Компании
Генериум «ГЕНЕРИУМ» – российская инновационная компания, лидер в области биотехнологий. Предприятие разрабатывает и производит препараты для диагностики и лечения социально значимых заболеваний: орфанных (редких) и онкологических заболеваний, туберкулеза, гемофилии, рассеянного склероза, дефицита гормона роста, инфаркта миокарда, инсульта.
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Кудлай Дмитрий Анатольевич

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20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
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31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
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СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №25
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Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
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