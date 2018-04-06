«ФК ПУЛЬС» в 2017 году выросла в товарообороте на 15%

ООО «ФК ПУЛЬС» объявляет результаты деятельности за 2017 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
Аудит отчетности провела компания «1А Консалтинговая Группа».
- Выручка компании составила 149,7 млрд руб. (без НДС).
- Прибыль до налогообложения — 1,61 млрд руб.
По итогам года компания выросла в товарообороте на 15%.
Справка о компании
ООО «ФК ПУЛЬС», национальный дистрибьютор ЛС и парафармацевтической продукции, на отечественном фармрынке работает с 1996 г.
По итогам 2017 г. компания входит в TOP3 крупнейших фармдистрибьюторов России (по данным IQVIA).
Компания представлена 14-ю региональными логистическими комплексами и осуществляет поставки в аптеки 85 субъектов РФ (52 340 точек доставки).
Имеет сертифицированные складские помещения площадью 106,6 тыс. м2.
Источник публикации: ООО «ФК ПУЛЬС»