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Форум Биотехнология: стратегическое развитие биотех-проектов

09.04.2018

23 мая 2018 года в рамках международного форума «Биотехнология: состояние и перспективы развития» Primer Capital проведет свою секцию, посвященную стратегическому развитию биотех-проектов. Секция начнется в 14:00.

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Помимо представителей Primer Capital, в секции выступят менеджер по внешним инновациям и партнерствам Bayer Игорь Оршанский, руководитель направления «Биомед» Патентной практики «ЦИС «Сколково» Мария Пустовалова, глава отдела инвестиционного анализа Pharmstandard Ventures Елена Старикова, а также руководители двух биотехнологических стартапов по разработке препаратов для лечения онкологических заболеваний и туберкулеза. Таким образом, участники секции познакомятся с несколькими точками зрения на развитие биотех-проектов: инвесторов, потенциальных стратегических партнеров и проектных команд.

В программе секции:

  • Особенности биомедицинского стартапа, требующие постоянного мотиторинга во время жизни проекта;
  • Как сделать научную разработку коммерчески привлекательной;
  • Юридические аспекты структурирования венчурных сделок;
  • Партнерство в биотехе: что важно, а что – не очень;
  • Стратегия защиты интеллектуальный собственности биотех-проектов на ранних стадиях;
  • Пример построения биотехнологического стартапа с нуля;
  • Биотех-среда в России глазами проекта;
  • Модели коммерциализации биотех-проектов.

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Источник публикации: Primer Capital

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Метки
биотехнология
ОСТ
Primer Capital
Компании
OCT Группа компаний ОСТ является лидером локального рынка клинических исследований с 2005 года. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, дополнительные офисы в Москве, Нью-Йорке, Риге, Киеве, Софии, Тбилиси, Минске. Команда ОСТ включает 150 профессионалов с многолетним опытом работы.
Фармвестник-ТВ
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
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