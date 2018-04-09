Форум Биотехнология: стратегическое развитие биотех-проектов

23 мая 2018 года в рамках международного форума «Биотехнология: состояние и перспективы развития» Primer Capital проведет свою секцию, посвященную стратегическому развитию биотех-проектов. Секция начнется в 14:00.

Регистрируйтесь на форум с промокодом PRIMERBIO и получите скидку на участие!*

Помимо представителей Primer Capital, в секции выступят менеджер по внешним инновациям и партнерствам Bayer Игорь Оршанский, руководитель направления «Биомед» Патентной практики «ЦИС «Сколково» Мария Пустовалова, глава отдела инвестиционного анализа Pharmstandard Ventures Елена Старикова, а также руководители двух биотехнологических стартапов по разработке препаратов для лечения онкологических заболеваний и туберкулеза. Таким образом, участники секции познакомятся с несколькими точками зрения на развитие биотех-проектов: инвесторов, потенциальных стратегических партнеров и проектных команд.

В программе секции:

Особенности биомедицинского стартапа, требующие постоянного мотиторинга во время жизни проекта;

Как сделать научную разработку коммерчески привлекательной;

Юридические аспекты структурирования венчурных сделок;

Партнерство в биотехе: что важно, а что – не очень;

Стратегия защиты интеллектуальный собственности биотех-проектов на ранних стадиях;

Пример построения биотехнологического стартапа с нуля;

Биотех-среда в России глазами проекта;

Модели коммерциализации биотех-проектов.

Источник публикации: Primer Capital

*В форме регистрации вы найдете поле ПРОМОКОД. Обратите внимание, что цена автоматически не изменится. После того, как к организаторам поступит заявка, они смогут применить скиду 5% и вышлют вам на почту предложение с формой оплаты.