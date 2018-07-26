GE стала партнером международного детского медальянса «От сердца к сердцу»

GE выступила партнером волонтерских миссий Международного детского медицинского альянса «От сердца к сердцу», организованных для обмена опытом между американскими и российскими специалистами в области кардиологии и кардиохирургии. Цель мероприятий, которые проходили на протяжении последних двенадцати месяцев, – повышение доступности своевременного и квалифицированного лечения для детей с врожденными пороками сердца, а также создание в регионах России центров экспертизы в области детской кардиохирургии. Научно-образовательные сессии и показательные кардиохирургические операции проводились на базе медицинских учреждений Москвы и Калининграда. В них приняли участие более десяти американских врачей-волонтеров и свыше 50 российских специалистов.

В рамках образовательной миссии российские и американские хирурги провели восемь операций по конусной реконструкции трехстворчатого клапана у детей в возрасте от 8 месяцев до 10 лет, а также ряд процедур с применением современных методов исследования и диагностики аномалии Эбштейна. Кроме того, команда врачей альянса провела консультации и осмотры более чем 60 пациентов, у половины из которых имелся диагноз аномалии Эбштейна.