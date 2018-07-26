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GE стала партнером международного детского медальянса «От сердца к сердцу»

26.07.2018

GE выступила партнером волонтерских миссий Международного детского медицинского альянса «От сердца к сердцу», организованных для обмена опытом между американскими и российскими специалистами в области кардиологии и кардиохирургии. Цель мероприятий, которые проходили на протяжении последних двенадцати месяцев, – повышение доступности своевременного и квалифицированного лечения для детей с врожденными пороками сердца, а также создание в регионах России центров экспертизы в области детской кардиохирургии. Научно-образовательные сессии и показательные кардиохирургические операции проводились на базе медицинских учреждений Москвы и Калининграда. В них приняли участие более десяти американских врачей-волонтеров и свыше 50 российских специалистов.

В рамках образовательной миссии российские и американские хирурги провели восемь операций по конусной реконструкции трехстворчатого клапана у детей в возрасте от 8 месяцев до 10 лет, а также ряд процедур с применением современных методов исследования и диагностики аномалии Эбштейна. Кроме того, команда врачей альянса провела консультации и осмотры более чем 60 пациентов, у половины из которых имелся диагноз аномалии Эбштейна.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
кардиологи
General Electric
Фармвестник-ТВ
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19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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