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Гендиректор новосибирского Биотехнопарка оставил свой пост

23.06.2018

После череды проверок генеральный директор Биотехнопарка (БТП) в Новосибирске Владимир Кожевников досрочно сложил свои полномочия.

Он занимался развитием структуры с момента ее основания – в течении семи лет. И хотя ни председатель Совета директоров АО «УК «Биотехнопарк» Андрей Бекарев, ни Владимир Кожевников не дают комментариев по поводу этого решения, очевидно, что оно стало следствием обнародованных нарушений в работе БТП. В конце прошлого года их озвучила Контрольно-счетная палата региона. А весной Минэк потребовал вернуть в областной бюджет 20,8 млн руб., полученных с нарушением условий предоставления субсидии. Владимир Кожевников пытался оспорить это решение в суде.

Большинство нарушений носило формальный, но справедливый с точки зрения закона характер. Например, субсидия, о которой говорил Минэк, была частично потрачена на погашение кредита, а тот, в свою очередь, взят на обеспечение текущей деятельности предприятия – выплату зарплат сотрудников, налогов. Андрей Бекарев говорит, что причиной таких действий послужило длительное недофинансирование БТП: гендиректор вынужден был искать пути для дальнейшего развития проекта. Однако чиновники трактуют это как нецелевое использование средств.

Совет директор АО «УК «Биотехнопарк» принял решение назначить на должность генерального директора Елену Гутову – руководителя ООО «Биотехнопарк-Эксперт» (центр коллективного пользования в составе БТП). По данным «ФВ», Владимир Кожевников продолжит работу в структуре компании, но уже в другой должности.

«Сейчас структура находится на этапе оздоровления, самые сложные периоды остались позади. Попытки сделать лучшее с точки зрения развития проекта часто влекут за собой формальные проблемы, – есть особенности бюджетного финансирования, которые нужно соблюдать. Мы учли все замечания, выручка БТП растет, двигаемся вперед», – отметил Андрей Бекарев.

Справка

Биотехнопарк Кольцово – проект, инициированный правительством Новосибирской области и администрацией наукограда Кольцово, по созданию научно-производственной площадки, которая аккумулирует компании разработчиков, исследования и производства в биотехнологиях и смежных областях (такие как информационные технологий). Резидентами парка являются компании «Ангиолайн», «Био-веста», «Вектор-бест», «Катрен» и др.

Автор: Ольга Коберник, «Фармацевтический вестник»
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Метки
отставка
Биотехнопарк «Кольцово»
Фармвестник-ТВ
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
20.06 «7 дней за 7 минут» с Виктором Дмитриевым
19.06 «Актуальный репортаж»: Российский фармацевтический форум Института Адама Смита
18.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 38
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
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