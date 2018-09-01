Новая версия портала www.pharmvestnik.ru уже доступна! попробовать
Вы сможете вернуться на старую версию сайта
 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
31.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
28.08 «Актуальный репортаж»: III Всероссийская GMP-конференция
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
194

Генеральным директором ГК «Фармконтракт» стала Елена Роготовская

01.09.2018

Завершилась сделка о переходе прав собственности ГК «Фармконтракт» новым владельцам компании.

Генеральный директор ГК «Фармконтракт» Елена Роготовская, выступая от имени нового собственника компании, заявила о готовности в кратчайшие сроки реабилитировать репутацию холдинга.

В своем официальном обращении к партнерам она пояснила, что в настоящий момент начата комплексная аудиторская проверка, которая ориентировочно продлится до 30 сентября.

«В указанный период будут исполняться все текущие обязательства компании, в том числе по уплате налоговых платежей и кредитов, перечислению денег производителям и поставщикам оборудования, таможенных пошлин. Мы гарантируем, что по окончании аудита предоставим вам график погашения задолженности и его исполнения в кратчайшие сроки», - сообщается в письме.

Согласно Спарк, собственники сменились 28 июля текущего года. Владельцы двух юрлиц ООО «Фармконтракт» и ООО «Фармконтракт Сервис»: Алексей Роготовский (доля 51% в обоих обществах) и Андрей Трегубов (доля 49% в обоих обществах).

В 2017 г. поставщики подали иски к ООО «Фармконтракт» на 50,7 млн руб., в 2018 г. - на 103,7 млн руб.

Сергей Быковский, согласно данным Спарк, остался владельцем АО "ГК Фармконтракт", однако все дочерние общества группы сейчас находятся в стадии ликвидации. Единственный действующий актив - ООО "Объединенная химико-фармацевтическая компания", доля АО ГК «Фармконтракт» в ней 51%. (42% принадлежит Андрею Князеву и 7% Евгению Стародубцеву). Кроме того, Сергей Быковский владеет ООО «Фармацевтические решения», по данным Спарк компания, зарегистрированная в 2016 году, занимается оптовой торговлей оборудованием.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
23.08.2018 У «Фармконтракта» сменился собственник
29.03.2018 В ОЭЗ «Санкт-Петербург» сдан производственный корпус МБНПК «Цитомед»
19.03.2018 ГК «Фармконтракт» завершил пуско-наладочные работы на производственном комплексе «Аспектус Фарма»
05.02.2018 ГК «Фармконтракт» признан лидером отрасли 2017
21.12.2017 «Активный Компонент» запустит производство на новой площадке уже в 2018 году
Метки
ГК «Фармконтракт»
Фармвестник-ТВ
31.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
28.08 «Актуальный репортаж»: III Всероссийская GMP-конференция
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Сентябрь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения