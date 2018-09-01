Генеральным директором ГК «Фармконтракт» стала Елена Роготовская

Завершилась сделка о переходе прав собственности ГК «Фармконтракт» новым владельцам компании.

Генеральный директор ГК «Фармконтракт» Елена Роготовская, выступая от имени нового собственника компании, заявила о готовности в кратчайшие сроки реабилитировать репутацию холдинга.

В своем официальном обращении к партнерам она пояснила, что в настоящий момент начата комплексная аудиторская проверка, которая ориентировочно продлится до 30 сентября.

«В указанный период будут исполняться все текущие обязательства компании, в том числе по уплате налоговых платежей и кредитов, перечислению денег производителям и поставщикам оборудования, таможенных пошлин. Мы гарантируем, что по окончании аудита предоставим вам график погашения задолженности и его исполнения в кратчайшие сроки», - сообщается в письме.

Согласно Спарк, собственники сменились 28 июля текущего года. Владельцы двух юрлиц ООО «Фармконтракт» и ООО «Фармконтракт Сервис»: Алексей Роготовский (доля 51% в обоих обществах) и Андрей Трегубов (доля 49% в обоих обществах).

В 2017 г. поставщики подали иски к ООО «Фармконтракт» на 50,7 млн руб., в 2018 г. - на 103,7 млн руб.

Сергей Быковский, согласно данным Спарк, остался владельцем АО "ГК Фармконтракт", однако все дочерние общества группы сейчас находятся в стадии ликвидации. Единственный действующий актив - ООО "Объединенная химико-фармацевтическая компания", доля АО ГК «Фармконтракт» в ней 51%. (42% принадлежит Андрею Князеву и 7% Евгению Стародубцеву). Кроме того, Сергей Быковский владеет ООО «Фармацевтические решения», по данным Спарк компания, зарегистрированная в 2016 году, занимается оптовой торговлей оборудованием.

