Gilead локализует дорогостоящий препарат от гепатита С на площадке «Фармстандарта»

Gilead Sciences и АО «Фармстандарт» заключили соглашения, в рамках которого на производственных мощностях «Фармстандарта» будут выпускаться препараты Совальди (софосбувир) для лечения хронического гепатита С и Трувада (эмтрицитабин/тенофовира дизопроксила фумарат) для лечения ВИЧ. Об этом говорится в совместном заявлении компаний.

Интересно, что именно на софосбувир еще недавно российское подразделение международной организации «Коалиция по готовности к лечению» (ITPCru) рекомендовало России вести принудительное лицензирование. Об этом говорилось в ежегодном докладе организации опубликованном в июле 2018 г.

Софосбувир относится к лекарствам прямого противовирусного действия. Именно эти препараты ВОЗ рекомендует для лечения гепатита С.

В России софосбувир зарегистрирован в 2015 г., однако на рынке появился лишь в 2017 г. Лекарство не включено в Перечень ЖНВЛП, как полагают в общественной организации, по причине его высокой стоимости. «Средневзвешенная стоимость софосбувира в 2017 г. – 235 297,73 рублей за упаковку, стоимость курса 12 недель (без учета даклатасвира) – 705 893,19 рублей. В комбинации с даклатасвиром в 2017 г. курс лечения стоил более 1 миллиона рублей (1 039 545,96 руб.)», – говорится в докладе ITPCru.

В связи с тем, что даклатасвир был включен в Перечень ЖНВЛП и цена на него снизилась, планируемая итоговая стоимость комбинации софосбувир и даклатасвир (если цена софосбувира не снизится) в 2018 г. будет составлять около 930 тыс. руб.

В текущем году Gilead вновь подал заявку на включение софосбувира в перечень ЖНВЛП. Досье прошло предварительную экспертизу. Теперь осталось дождаться заседания комиссии. Ранее ITPCru обратилась к Минздраву с просьбой сделать все возможное для включения лекарства в перечень.

Надо полагать, что производство лекарства в России даст препарату дополнительные баллы, необходимые для включения в ЖНВЛП. Однако решающую роль будет играть цена.

По словам генерального директора «Фармстандарта» Григория Потапова, первые партии препаратов поступят на рынок уже в 2019 г.