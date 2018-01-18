Фонд «Кислород» приглашает на выставку живописи и фотографии «Глоток воздуха»

Группа компаний «Сантэнс Сервис» приглашает посетить выставку живописи и фотографии «Глоток воздуха», которая будет проходить в Москве в галерее «Агентство. Art Ru» с 23 по 28 января 2018 г. при участии благотворительного фонда «Кислород» и галереи Art&Shock. «ФВ» будет освещать это мероприятие.

В рамках экспозиции собраны работы художников Ольги Окуневой (Владимир) и Александра Вихрова (Афины), фотографов Анны Сержант (Краснодар) и Екатерины Басовой-Гонсалес (Кипр).

Четверо участников не похожи друг на друга. Порой их работы даже антонимичны. Поэтому взглянуть на них в рамках одного выставочного пространства будет особенно интересно.

В рамках выставки 27 января (суббота) в 16:00 состоится благотворительный аукцион, на котором будут выставлены работы, не представленные в основной выставочной экспозиции. Все средства от продажи на аукционе будут переданы в благотворительный фонд «Кислород», который занимается поддержкой людей с тяжелыми патологиями дыхательно-легочной системы.

Модерировать вечер будет главный редактор газеты «Фармацевтический вестник», сопредседатель РАФМ Герман Иноземцев, а благотворительный аукцион проведет искусствовед высочайшего уровня, старший научный сотрудник и куратор многих выставок ГМИИ им. А.С. Пушкина Алексей Савинов.

Тема «Искусство и благотворительность», которую в последнее время активно начала разрабатывать компания «Сантэнс», очень широкая и разносторонняя, это и «Благотворительность в поддержку искусства» и «Искусство в поддержку благотворительности».

«Мы очень надеемся, что нам удалось соединить эти разные возможности благотворительности и, собрав на одной площадке прекрасных художников, меценатов, бизнесменов, людей, ценящих искусство, и просто неравнодушных к чужой боли, мы действительно сможем дать Глоток воздуха, который так необходим нам всем сегодня», – отметил президент ГК «Сантэнс Сервис» Олег Моисеенков.