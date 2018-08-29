Глава АРМИТ: достигнутый уровень цифровизации практического здравоохранения несопоставим с затратами на эту сферу

Несмотря на то, что в России есть все условия для создания системы цифрового здравоохранения, состояние дел в этой сфере вызывает глубокую озабоченность, считает президент АРМИТ (Ассоциация развития медицинских информационных технологий) Михаил Эльянов.

Глава АРМИТ направил министру здравоохранения России Веронике Скворцовой письмо, в котором указывает на то, что достигнутый уровень цифровизации практического российского здравоохранения несопоставим с затратами последних 8 лет - 45-50 млрд руб. с начала финансирования создания ЕГИСЗ.

«Безусловно, этому есть многие причины, в т.ч. и объективные. Но главная из них – катастрофически низкий уровень управления в этой сфере, обусловленный некомпетентностью и безответственностью двух непосредственных руководителей цифровизации российского здравоохранения - директора Департамента ИТ и связи (ДИТиС) Минздрава России Елены Бойко и главного (и по названию и по статусу) ИТ-специалиста - Замдиректора по ИТ ЦНИИОиЗ Минздрава России (профильного НИИ Минздрава) и одновременно - главного внештатного специалиста Минздрава России по внедрению современных информационных систем в здравоохранении Татьяны Зарубиной», – отмечается в письме.

Михаил Эльянов считает, что своими действиями эти сотрудники дискредитируют и министра, и министерство в целом: «Если ситуация кардинально не изменится, Минздраву будет очень трудно отвести от себя обвинения в нерациональном использовании средств и срыве сроков. Мы прекрасно понимаем всю масштабность и сложность стоящих перед Минздравом и лично перед вами задач и не считаем правильным, что ситуация еще большие усложняется из-за некачественной работы конкретных исполнителей, обязанных решать проблемы, а не искусственно создавать новые».

Глава АРМИТ просит министра назначить встречу руководства Минздрава с представителями экспертного сообщества и другими заинтересованными сторонами, на которой предлагает обсудить первоочередные меры по улучшению ситуации.