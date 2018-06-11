Глава «Движения против рака»: как потратить триллион рублей

Пациентское сообщество критично воспринимает слова чиновников, особенно, когда они рапортуют главе государства о своих успехах в решении проблем, по-прежнему остающихся актуальными для многих. «ФВ» обсудил итоги прямой линии президента Владимира Путина с председателем Исполнительного комитета Движения против рака и членом Общественного совета при Минздраве РФ Николаем Дроновым.

На прямой линии с президентом РФ, прошедшей 7 июня, традиционно прозвучала тема медицины и лекарственного обеспечения, однако судя по сюжетам, ее проблематика не сильно трансформировалась по сравнению с прежними прямыми линиями. Все те же закрывающиеся больницы и все та же нехватка противоопухолевых препаратов в регионах. Так, президент узнал, что в Крыму химиотерапия доступна только в столице республики и только ограниченным кругом препаратов. Неожиданно прозвучал и сюжет, в котором, как казалось, давно поставлена точка: смерть от болевого шока в Ярославской области, когда пациентка уже находилась в карете скорой помощи - недоступность обезболивания.

Отвечая на тревоги людей по этому поводу, Владимир Путин обозначил приоритеты развития онкологической помощи в стране: «Мы ставим перед собой сложные и амбициозные задачи по увеличению продолжительность жизни граждан. Этого нельзя добиться, не используя современные средства лечения. По сравнению с другими заболеваниями у нас здесь, в сфере онкологии, поменьше результатов. Необходима ранняя диагностика. Сегодня раннее выявление - это около 30 процентов, а должно быть 50-70 процентов. У нас 90 с лишним процентов излечения по детской гематологии. А было в районе 30 процентов и меньше. Результаты возможны. Второе, нужно уделить больше внимания ядерной медицине. Лекарственное обеспечение и химиотерапия должны проводиться отечественными препаратами. Программа готовится. Нужно строить новые онцкоцентры и дооборудовать уже имеющиеся. До 2024 года на эти цели будет потрачен триллион рублей».

Министр здравоохранения Вероника Скворцова пояснила, что с 2013 года запущена программа онкоскринингов в рамках диспансеризации и с этого года поменяли регламент диспансеризаций. Кроме того, многое предстоит изменить в создании врачей первичного звена: «Для нас важная задача — повысить бдительность участковых врачей к онкологическим заболеваниям», – отметила глава Минздрава.

«Ранняя выявляемость благодаря диспансеризации увеличилась не сегодня. Но важно, что теперь будет реализован комплексный подход и это нельзя не приветствовать. Триллион рублей – огромная сумма. Весь консолидированный годовой бюджет здравоохранения у нас составляет чуть более 3 трлн. Теперь вопрос – куда это все пойдет. Президент четко обозначил направления: это отечественные лекарственные препараты, радиотерапия, модернизация материально-технической базы, ранняя выявляемость» — отметил г-н Дронов.

В вопросе онконастороженности, которую, безусловно, надо повышать, важно не ударяться в другую крайность, считает общественник: «Необходимо не только заподозрить, но и обосновать свои подозрения и необходимость направления к онкологу, иначе онкодиспансеры захлебнутся от такого потока».

По словам Н. Дронова, проблема доступности обезболивания остается излишне перегретой, в Движение против рака сигналы об этом носят единичный характер. «После вмешательства народного фронта (ОНФ – прим.), вопрос сильно сдвинулся с мертвой точки. Анна Федермессер приложила свою руку (Центр паллиативной медицины), Минздрав многое сделал. Сняты многие административные и юридические препятствия для получения обезболивания, — отметил эксперт. — К сожалению, что бы у нас что-то сдвинулось, надо, чтобы что-то случилось: адмирал застрелился, кто-нибудь из окна выбросился, и чтобы все это стало достоянием общественности. Но это единичные случаи. На самом деле, такие препараты нужны очень незначительному числу людей. Но что бы их было еще меньше, надо выявлять рак на ранних стадиях и лечить. О чем и сказал Президент».

В сети уже появились скептические комментарии о том, что растущее выявление больных с начальными стадиями рака лишь увеличит нагрузку на бюджет в плане лекарственного обеспечения и, в конечном счете, не приведет к улучшению показателей по борьбе с онкологией – число больных будет расти, как и стоимость инновационных препаратов.

«При ранней выявляемости рака дело не всегда доходит до дорогостоящего химиотерапевтического лечения, — отметил г-н Дронов. — Тут может хватить хирургической операции, радиотерапии. Хотя с появлением отечественных дженериков и биоаналогов проблематика лекобеспечения закрывается. Не случайно же президент сделал акцент на развитии в России собственного производства противоопухолевых препаратов. Однако, это не снимает с повестки дня доступность для наших пациентов и современных зарубежных ЛП. Но Минпромторг делает все, чтобы заманить сюда зарубежных производителей и локализовать продукцию. И они добились определенных результатов. Динамика его работы гораздо больше импонирует нам, чем динамика работы Минздрава по маршрутизации больных – в регионах есть положительные примеры, которые можно было бы экстраполировать на всю страну».

Мнения других экспертов по теме здравоохранения, прозвучавшей на прямой линии с президентом, будут представлены в ближайшем номере «Фармвестника».