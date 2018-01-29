Медицинские отделы фармкомпаний должны обеспечивать этику отношений с врачами

Сегодня гость рубрики — медицинский директор GSK Pharma (Россия) Светлана КЛИМЕНКО. О роли и функциях медицинского отдела глобальной фармацевтической компании с ней беседует генеральный директор RD1 (клинические исследования и регистрация) Группы компаний «Бионика» Вячеслав ЛУКЬЯНЧИКОВ.