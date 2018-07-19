Госдума приняла в первом чтении закон о запрете рекламы лекарств в детских передачах

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 19 июля подготовил поправки ко второму чтению закона о внесении изменений в ФЗ №38 «О рекламе», касающиеся запрета рекламы лекарств в детских теле- и радиопередачах.

Госдума приняла закон в первом чтении 17 июля 2018 г. Профильный комитет рассмотрел проект и предложил новую формулировку ко второму чтению. Планируется внести изменения в п. 7 ст. 14 и п.6 ст. 15 ФЗ №38. Смысл поправок сводится к тому, что в детских теле- и радиопередачах не допускается распространение рекламы отдельных видов товаров, особенности рекламы которых установлены главой 3 ФЗ «О рекламе». Федерального закона. Речь идет о ряде продуктов, в том числе алкоголе, оружии, финансовых услугах, а также о лекарствах и БАДах. Впрочем, для производителей лекарств и БАДов сделали исключения, на них ограничение не распространяется в случае спонсорской рекламы.

Законопроект внесли сенаторы Антон Беляков и Юрий Неелов в начале июля текущего года. Аналогичный проект уже вносился в Госдуму в 2013 г., но не был принят. В марте 2018 г. депутаты вновь заговорили о его необходимости, однако так и не решились внести проект на рассмотрение.