Госдума учтет пожелания фармацевтов к закону о высокозатратном лечении

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов во время своего визита на молодежный форум «Территория смыслов» во Владимирской области провел встречу с заместителем губернатора по социальной политике Михаилом Колковым и генеральным директором компании «Генериум» профессором Дмитрием Кудлаем. Стороны обсудили законопроект, касающийся расширения перечня заболеваний, включенных в программу «7 высокозатратных нозологий» («7 ВЗН»), финансирование которой осуществляется централизованно за счет средств федерального бюджета.

Помощь пациентам с редкими заболеваниями дорогостоящая и требует доработки клинических рекомендаций и зачастую характеризуется монопольностью производителей. Одним из рациональных государственных решений в этой сфере является создание производства препаратов данного ассортимента в России и оптимизация процессов закупок данной категории лекарственных средств. Если с первой задачей благодаря усилиям отечественных фармпроизводителей удается справляться, то со второй возникает ряд противоречий, в первую очередь связанных с конечным перечнем заболеваний, подлежащих включению в программу «7 ВЗН».

Первоначально идея расширения перечня «7 ВЗН» принадлежала председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, в июне 2017 года она обратилась к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с предложением включить в программу пять нозологий – пароксизмальную ночную гемоглобинурию, гемолитико-уремический синдром и мукополисахаридоз (I, II и VI типа).

На сегодняшний день в Государственную думу внесены на рассмотрение сразу два законопроекта – в одном из них пароксизмальная ночная гемоглобинурия заменена на юношеский артрит с системным началом, во втором к первоначальному перечню добавлена идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура.

Эксперты отмечают, что изначально пять нозологий укладывались в 9–10 млрд руб., планируемых к финансированию. Регулирование цены было проще, так как эти пять нозологий лечатся всего четырьмя препаратами (МНН). Однако в случае пересмотра перечня нозологий суммы могут вырасти в разы. Стоит отметить, что в ходе рассмотрения в законопроекты зачастую вносятся существенные поправки, которые могут положительно отразиться на итоговом документе.

«Законотворческий процесс всегда требует особого внимания, нам уже приходилось сталкиваться с этим в ходе обсуждения принятого в 2016 году закона о биомедицинских клеточных продуктах (БМКП), в этой сфере мы обладаем уникальными компетенциями, имея в своем распоряжении один из самых современных центров БМКП в мире. С момента основания компании приоритетными были разработки в области орфанных препаратов, где наши знания оцениваются как TOP5 среди компаний мира. Уверен, что наш опыт будет полезен при рассмотрении поправок в действующее законодательство», – пояснил Дмитрий Кудлай.

Председатель комитета Дмитрий Морозов, в свою очередь, обозначил сжатые сроки принятия изменений в закон и отметил, что к вопросу перечня заболеваний, предложенных к внесению в законопроект, следует относиться очень внимательно. Он подчеркнул, что эта тема тщательно обсуждается с участием профессионалов в области лечения редких заболеваний и представителей органов государственной власти. Также, учитывая высокую специализацию в орфанной области, глава комитета предложил компании «Генериум» проявлять активное участие в этих инициативах на федеральном уровне.

Источник публикации: http://www.ng.ru/health/2018-07-24/100_morozov2407.html