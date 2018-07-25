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Госдума учтет пожелания фармацевтов к закону о высокозатратном лечении

25.07.2018
Фото: Даниил Петров

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов во время своего визита на молодежный форум «Территория смыслов» во Владимирской области провел встречу с заместителем губернатора по социальной политике Михаилом Колковым и генеральным директором компании «Генериум» профессором Дмитрием Кудлаем. Стороны обсудили законопроект, касающийся расширения перечня заболеваний, включенных в программу «7 высокозатратных нозологий» («7 ВЗН»), финансирование которой осуществляется централизованно за счет средств федерального бюджета.

Помощь пациентам с редкими заболеваниями дорогостоящая и требует доработки клинических рекомендаций и зачастую характеризуется монопольностью производителей. Одним из рациональных государственных решений в этой сфере является создание производства препаратов данного ассортимента в России и оптимизация процессов закупок данной категории лекарственных средств. Если с первой задачей благодаря усилиям отечественных фармпроизводителей удается справляться, то со второй возникает ряд противоречий, в первую очередь связанных с конечным перечнем заболеваний, подлежащих включению в программу «7 ВЗН».

Первоначально идея расширения перечня «7 ВЗН» принадлежала председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, в июне 2017 года она обратилась к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с предложением включить в программу пять нозологий – пароксизмальную ночную гемоглобинурию, гемолитико-уремический синдром и мукополисахаридоз (I, II и VI типа).

На сегодняшний день в Государственную думу внесены на рассмотрение сразу два законопроекта – в одном из них пароксизмальная ночная гемоглобинурия заменена на юношеский артрит с системным началом, во втором к первоначальному перечню добавлена идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура.

Эксперты отмечают, что изначально пять нозологий укладывались в 9–10 млрд руб., планируемых к финансированию. Регулирование цены было проще, так как эти пять нозологий лечатся всего четырьмя препаратами (МНН). Однако в случае пересмотра перечня нозологий суммы могут вырасти в разы. Стоит отметить, что в ходе рассмотрения в законопроекты зачастую вносятся существенные поправки, которые могут положительно отразиться на итоговом документе.

«Законотворческий процесс всегда требует особого внимания, нам уже приходилось сталкиваться с этим в ходе обсуждения принятого в 2016 году закона о биомедицинских клеточных продуктах (БМКП), в этой сфере мы обладаем уникальными компетенциями, имея в своем распоряжении один из самых современных центров БМКП в мире. С момента основания компании приоритетными были разработки в области орфанных препаратов, где наши знания оцениваются как TOP5 среди компаний мира. Уверен, что наш опыт будет полезен при рассмотрении поправок в действующее законодательство», – пояснил Дмитрий Кудлай.

Председатель комитета Дмитрий Морозов, в свою очередь, обозначил сжатые сроки принятия изменений в закон и отметил, что к вопросу перечня заболеваний, предложенных к внесению в законопроект, следует относиться очень внимательно. Он подчеркнул, что эта тема тщательно обсуждается с участием профессионалов в области лечения редких заболеваний и представителей органов государственной власти. Также, учитывая высокую специализацию в орфанной области, глава комитета предложил компании «Генериум» проявлять активное участие в этих инициативах на федеральном уровне.

Источник публикации: http://www.ng.ru/health/2018-07-24/100_morozov2407.html

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Метки
АО «Генериум»
Компании
Генериум «ГЕНЕРИУМ» – российская инновационная компания, лидер в области биотехнологий. Предприятие разрабатывает и производит препараты для диагностики и лечения социально значимых заболеваний: орфанных (редких) и онкологических заболеваний, туберкулеза, гемофилии, рассеянного склероза, дефицита гормона роста, инфаркта миокарда, инсульта.
Персоны
Кудлай Дмитрий Анатольевич

Генеральный директор АО «Генериум»
Морозов Дмитрий Анатольевич

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья
Фармвестник-ТВ
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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