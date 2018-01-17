Госсети вернутся к закупкам товара по МНН

Отдельные положения Федерального закона №505-ФЗ от 31.12.2017 г., который вносит изменения в закон №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» вступят в силу 1 июля 2018 г. Они запрещают ГУП, МУП и АО со 100% долей государства проводить закупки по торговым наименованиям.

«При описании предмета закупки мы не вправе использовать торговые наименования, товарные марки, указывать страну-производителя, – рассказала "ФВ" генеральный директор ГПКК "Губернские аптеки" Алена Попова (на фото). – В тексте есть формулировка о том, что если иным образом обеспечить более точное и четкое описание характеристик предмета закупки не получается, то можно использовать упоминание о товарном знаке, но при этом мы обязаны использовать слова "или эквивалент". А его наличие нивелирует все вышесказанное – в качестве эквивалента могут выступать любые торговые наименования в рамках МНН».

Руководитель крупнейшей госсети ожидает, что с введением этой нормы ассортимент аптечной сети снизится на 40% и более.

«Изменения законодательства приведут к ущемлению прав сельских жителей, у которых нет альтернативы в виде частных аптек. Если в городе человек пойдет в частную аптеку, которая закупает товары без ограничений, то в деревнях люди не смогут купить за свои деньги то, что хотят. Аптечная сеть просто не сможет им это предложить», – отмечает Алена Попова.

По ее словам, ситуация напоминает работу государственных и муниципальных сетей в 2017 г. по 44-ФЗ.

«Работа в новых условиях показала, что ассортимент лекарственных препаратов стремительно сокращается, а сами государственные структуры балансируют на грани выживания. Под угрозой оказалось выполнение социального функционала», – отметила Алена Попова.

Другие положения закона вступили в силу с 1 января 2018 г. Например, изменился порядок обжалования, добавились основания для обжалования закупочных процедур, которые рассматриваются в Управлении ФАС. Законодатели добавили условия, связанные с возможностью реализации корпоративных закупочных сайтов, но они должны быть обязательно интегрированы с единой информационной системой. На практике это существует, и теперь это закрепили в законе, отметила гендиректор «Губаптек».

Подробности читайте в «ФВ» №2 от 23.01.2018 г. в публикации «Опять по МНН».