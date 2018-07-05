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Лента · В России
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Готовится к госрегистрации комбинированная вакцина от трех опасных заболеваний

05.07.2018

НПО «Микроген» («Нацимбио» Госкорпорации Ростех) завершило создание вакцины от кори, краснухи и паротита (свинка). «Вактривир» станет первым российским комбинированным препаратом, защищающим сразу от трех опасных заболеваний. Ожидается, что новая вакцина будет зарегистрирована в России уже в 2019 году.

Лекарственное средство планируется применять в рамках Национального календаря профилактических прививок, а также поставлять на экспорт. Продукт представляет собой культуральную живую вакцину полностью российского производства. После прохождения процедуры регистрации он будет применяться для иммунизации детей в возрасте 12 месяцев и 6 лет.

Напомним, на сегодняшний день отечественные вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита в России представлены моновакцинами для иммунизации от каждого заболевания по отдельности, а также двухвалентной вакциной от кори-паротита.

По данным Роспотребнадзора, в России в период с января по апрель 2018 года было зарегистрировано более 1200 случаев эпидемического паротита и 1100 заболеваний корью. С января по декабрь 2017 года было выявлено: паротит – более 4 тысяч случаев заболевания, корь – 725, краснуха – 6.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ФГУП «НПО «Микроген»
вакцина
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26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
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Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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