ГУП «Башфармация» планирует наладить выпуск медикаментов из лекарственных трав

ГУП «Башфармация» намерено создать собственное производство медицинских препаратов на основе лекарственных растений. На реализацию инвестиционного проекта компания планирует направить порядка 25 млн руб. собственных средств. Запуск предприятия может состояться уже весной-летом 2019 года.

Как пишет ИА «Башинформ» со ссылкой на генерального директора ГУП Салавата Рахматуллина, бизнес-план находится в финальной стадии разработки.

«В основном мы планируем использовать календулу, ромашку и другие дикорастущие в горной местности травы с последующим культивированием их для промышленного производства, –рассказал г-н Рахматуллин. – Продавать готовые, полуготовые формы и настойки собираемся через собственную аптечную сеть, а также через партнеров в соседних регионах».

Желание ГУП «Башфармация», которое имеет в своей структуре порядка 300 аптек и санаторий, освоить новую нишу лекарственного растениеводства и переработку полученного сырья эксперты называют закономерным и перспективным.

«Каждый рубль, вложенный в производство, приносит в пять раз больше, чем рубль, инвестированный в аптечную розницу, – рассказал «ФВ» генеральный директор ПКФ «Фитофарм» (Анапа) Андрей Завгородний. – С усилением конкуренции и падением платежеспособности населения только благодаря собственному производству у нас есть возможность покупать и строить аптеки. При этом аптечная сеть удачно дополняет производственное направление с точки зрения сбыта готовой продукции».

По данным ученых, в Башкирии произрастает 120 видов дикорастущих лекарственных растений.