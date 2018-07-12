ГУП «Башфармация» выставило на торги недвижимость в Стерлитамаке

Седьмого августа должен пройти аукцион по продаже помещений ГУП «Башфармация» в Стерлитамаке. Приобрести предлагается производственный комплекс площадью 5,9 тыс. кв. м, включая аптечные склады, мастерскую, гараж. Начальная стоимость лота 28,29 млн руб.

Повышение экономической эффективности, в том числе за счет избавления от невостребованных активов – работа, которая сейчас проводится практически всеми аптечными ГУП страны, о чем «ФВ» неоднократно писал.

Второго июля на заседании Правительства Башкирии, подводя итоги работы госпредприятий в I квартале текущего года, министр земельных и имущественных отношений республики Евгений Гурьев признал, что их консолидированный убыток удвоился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. 80% ГУП испытывают сложности с поиском источников оборотных средств, демонстрируют спад экономических показателей и эффективности использования имущества. Впрочем, ГУП «Башфармация» упоминалось в докладе исключительно в позитивном контексте. Предприятие, которому принадлежат свыше 158 торговых точек под брендом «Госаптека», неоднократно становилось палочкой-выручалочкой для других, менее успешных ГУП. Вот и сейчас оно находится в стадии реорганизации – к нему присоединяют санаторий «Талкас».