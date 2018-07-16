ГУП ВО «Волгофарм» отдаст половину своей прибыли областному бюджету

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал распоряжение, которым установил долю прибыли, подлежащей перечислению в региональный бюджет государственными унитарными предприятиями по итогам их работы в прошлом году. Самый большой вклад в казну внесет ГУП ВО «Волгофарм».

Фармацевтическое предприятие «Волгофарм» должно будет заплатить 33,2 млн руб., что составляет 50% от прибыли, оставшейся после уплаты налогов и других обязательных платежей. Остальные государственные унитарные предприятия расстанутся лишь с 25% своих доходов.

Надо сказать, что нагрузка на «Волгофарм» заметно выросла в последние восемнадцать лет. Так, согласно аналогичным распоряжениям главы региона, по итогам 2000 года ГУП перечислил в бюджет 1,5% от прибыли, 2002-го – уже 10%, 2016-го – 25%.