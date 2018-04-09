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Игроки фармрынка еще не готовы к активному внедрению диджитал-маркетинга

09.04.2018

Проходящая сегодня IX Практическая конференция Pharmabrand в Москве, показала, что игроки фармацевтического рынка стоят в самом начале пути внедрения диджитал-маркетинга. Как отметили сами участники конференции, зачастую то, что декларируется компаниями в рамках внедрения цифровых маркетинговых технологий, не совпадает с реальными внедрениями. Почему фарма не столь активно входит в диджитал?

«Ежу не нужно и не хочется бегать, если он привык сворачиваться при виде угрозы», – поясняет генеральный директор BREFFI Евгений Гордеев.

Большинство российских компаний не пошли активно в цифровой маркетинг, потому что он напрямую не дает конкретного результата, который привыкли получать компании. Если есть выбор – запустить очередной проект или диджитал-стратегию, выберут первое. По оценке Гордеева, фарма еще не чувствует, что ее бренды серьезно «заболели», поэтому обновляемые внедряемые инструменты не подвергаются детальному анализу.

Отчасти это связано с тем, что компании еще не научились собирать данные у своей целевой аудитории. Директор по развитию проекта «Доктор на работе» Илья Куприянов считает, что нужно учиться работать с мобильными системами, чтобы собирать более точную информацию от своей аудитории, формируя биг-дату для последующего анализа. Понимание потребностей, высокий уровень коммуникации позволят более эффективно управлять полученными знаниями.

Следующий шаг, который состоится в маркетинговых коммуникациях не завтра, но в ближайшие 3–5 лет, это обучающие программы для врачей. Диджитал-технологии также позволяют отслеживать и контролировать свою репутацию на рынке. Это можно делать на специализированных электронных площадках.

В целом новое направление и набор диджитал-инструментов потребуют от компаний внедрения различных аналитических платформ и развития таких новых профессий, как диджитал-маркетолог. Кроме того, потребуется более детальный анализ различных конверсий в работе как с медпредставителями, так и с конечным покупателем.

Как отметила заместитель генерального директора AlphaRM Татьяна Литвинова, одними из основных событий на рынке в 2018 г. могут стать: разрешение интернет-продаж безрецептурных препаратов, введение маркировки ЛС, рост объемов маркетинговых контрактов в розничном звене. Если это произойдет, то игрокам придется уделять цифровым инструментам значительно больше времени, наращивая детализацию в прогнозах.

Автор: Денис Кунгуров, «Фармацевтический вестник»
Метки
digital
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03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
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