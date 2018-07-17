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Индийцы выбирают площадку под производство офтальмологических препаратов в Ингушетии

17.07.2018

16 июля в Ингушетии побывал генеральн­ый директор индийской компании «Вартамана Интернэш­нл Тредерс» Гогинени Вид­жаякумар. Его визит состоялся в рамках предварительной договоренности о ре­ализации инвестиционного проек­та стоимостью 200 млн руб. по созданию завода по выпуску глазных капель. Первоначально индийская компания планировала организовать свое производство на территории Московской области, однако после успешно проведенных переговоров на Петербургском экономическом форуме в этом году инвестор решил рассмотреть площадки в Ингушетии.

С целью увидеть земельные участки своими глазами и выбрать наиболее подходящий, г-н Виджаякумар и прибыл в республику. Ему продемонстрировали площадки в Карабулакской и Али-Юртовской промзонах, которые были созданы в рамках ФЦП «Юг России». Срок реализации инвестиционного проекта - 2018 - 2020 го­ды, так что ожидается, что инвестор озвучит свое решение по месту дислокации завода в самое ближайшее время.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Республика Ингушетия
офтальмология
Фармвестник-ТВ
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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