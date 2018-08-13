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Ингушское УФАС разоблачило картельный сговор между московскими компаниями

13.08.2018

Ингушское УФАС России вскрыло очередной картельный сговор на рынке поставок лекарственных средств. На этот раз на подаче заявок с одного и того же IP-адреса попались ЗАО «Фирма Евросервис» и ООО «Мега фарма».

Антимонопольный орган полагает, что компании согласованно участвовали в торгах и лишь имитировали конкурентную борьбу за право заключения госконтракта. Это позволяло им гарантированно выигрывать аукцион с минимальным снижением начальной цены контракта. Так они действовали на торгах в интересах медицинских организаций Волгоградской области, Республики Башкортостан, Хабаровского края, Пензы и Москвы. Всего было проанализировано более 50 аукционов с их участием.

Согласно данным rusprofile.ru, ЗАО «Фирма Евросервис» и ООО «Мега Фарма» зарегистрированы в Москве. Первая компания являлась поставщиком по 61661 государственному контракту на сумму 58 млрд руб. Аналогичные показатели второй фирмы ровно в 10 раз ниже – 6124 контракта на общую сумму 5,8 млрд руб. Среди основных заказчиков обеих организаций – Комитет здравоохранения Москвы, Минздрав Республики Татарстан, Департамент здравоохранения Приморского края, Минздрав Оренбургской области.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
картельный сговор
Республика Ингушетия
Фармвестник-ТВ
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24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Фармацевтическая трагедия
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