Инициативу Минпромторга по сокращению числа аптек поддержало профессиональное сообщество

Предложение Министерства торговли и промышленности РФ ограничить число аптек в рамках стратегии «Фарма-2030» встретило одобрение профессиональных объединений.

«Для аптечного сообщества это, безусловно, положительная инициатива», - заявил в беседе с «ФВ» исполнительный директор ААУ «СоюзФарма» и член совета Союза «Национальная фармацевтическая палата» Дмитрий Целоусов.

При этом «упор нужно сделать не на сокращение аптечных организаций как таковых, а на уменьшение количества сетевых аптек», подчеркнул он.

«Минпромторг, который еще недавно ратовал за то, чтобы расширять рынок за счет передачи лекарств в продуктовый ритейл, теперь занял, по сути, противоположную позицию, и принял стратегию по сокращению аптечных организаций», - прокомментировал ситуацию эксперт.

Как отметил г-н Целоусов, аптечное сообщество на протяжении последних десяти лет указывает на необходимость сокращения числа аптечных организаций, а также «введения четких и понятных норм, по установлению ограничений, касающихся расстояния аптек друг от друга». Профессиональные объединения в частности регулярно вносят предложения в «дорожную карту» по развитию конкуренции.

Однако, эта позиция противоположна тому, о чем говорит Федеральная антимонопольная служба, отметил собеседник «ФВ». «С точки зрения ФАС, идея нежизнеспособна, там видят в сокращении количества аптек ухудшение состояния конкуренции», - добавил он.

Теперь Минпромторгу предстоит согласовывать свою инициативу с ФАС, и многое будет зависеть от того, какую позицию на этот раз займет антимонопольная служба, заключил эксперт.

Напомним, в опубликованной Минпромторгом стратегии развития фармотрасли до 2030 года отмечается, что высокая плотность аптек вредит конкуренции и создает локальную лекарственную недостаточность в местах с низкой плотностью населения.

Определенные нарекания вызывает отсутствие механизма сокращения числа аптек. «Как можно искусственно ограничить число аптечных сетей? Разорять и банкротить существующие? Придумать специально ограниченное число лицензий на аптечную деятельность?» – задается вопросами на своей странице в Фейсбуке депутат Госдумы Федот Тумусов. По его мнению «в нынешнее законодательство такая политика не вписывается».