 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
225

Иностранные фармкомпании заплатили российским врачам более 3,3 млрд руб.

05.07.2018

Около 41 тыс. российских врачей в 2017 году, получили от компаний фарминдустрии более 3,3 млрд руб., подсчитал РБК. При этом 25 из них заработали более 1 млн руб. каждый.

Расчеты сделаны на основе отчетов 36 международных фармкомпаний об их выплатах в 2017 году российским врачам и организациям здравоохранения.

Такие данные уже третий год подряд раскрывают фармпроизводители, работающие на российском рынке и входящие в Ассоциацию международных фармацевтических производителей (AIPM). Это отраслевое объединение, в свою очередь, является членом Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций, которая обязывает своих участников публиковать ежегодные отчеты о так называемой передаче ценностей. В них, в частности, указывается, какую сумму и за какую услугу получил конкретный врач. Это может быть оплата регистрационных взносов за участие специалиста в конференции, компенсация ему транспортных расходов, вознаграждение за оказанную консультацию.
Самой щедрой из опубликовавших отчеты фармкомпаний оказалась французская Ipsen — она перечислила в 2017 году российским врачам более 471 млн руб. Средняя выплата каждому специалисту тем самым составила 355 тыс. руб. Наименьшие суммы, согласно расчетам РБК, выплатили британская GSK и американская Celgene: 2,4 млн и менее 2 млн руб. соответственно. При этом минимальный средний «чек» оказался у венгерской Egis — 23 тыс. руб. при общих выплатах 75,8 млн руб. Имена 3,3 тысяч работников здравоохранения, с которыми сотрудничает компания, не раскрываются.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
03.07.2018 В Ульяновске зарплаты врачам повышали за счет экономии на лекарствах
06.04.2018 Александр Бастрыкин: надо рассмотреть вопрос экспертизы влияния лекарств на исход лечения
13.03.2018 Три фармкомпании вошли в ТОП-100 работодателей России
16.08.2017 Александр Саверский: конфликт интересов между Лигой пациентов и Гильдией медработников исключен
29.07.2017 Крупнейшие плательщики в пользу врачей и медорганизаций в 2016 г.
Метки
выплаты
врачи
фармкомпании
Фармвестник-ТВ
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июль 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
03.07 — 05.07 XV Ежегодная межрегиональная конференция «Актуальные проблемы обеспечения качества лекарственной и медицинской помощи»
03.07 — 06.07 Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения