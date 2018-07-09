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Минпромторг: Российской фарме пора начать рисковать

09.07.2018

Инвестиции специализированных фондов развития – Роснано, Российская венчурная компания (РВК), Сколково – в разработку новых продуктов и в проектные организации (стартапы) в области фармы не принесли «сколько-нибудь значимых результатов». Об этом говорится в проекте стратегии «Фарма-2030». По мнению Минпромторга, необходимы более ощутимые венчурные вложения.

Фокус на «долину смерти»

При этом авторы проекта стратегии оговариваются, что инвестиции в развитие инновационной и технологической инфраструктуры имеют более долгосрочный характер и могут быть оценены позднее.

В Минпромторге «ФВ» пояснили, что при поддержке инноваций в фарме необходим другой фокус. «Действующие государственные институты развития, фонды и государственные заказчики имеют достаточно богатый опыт в реализации проектов, направленных на развитие инноваций. Однако фокус действующих институтов развития и фондов сосредоточен на поддержке этапов роста инновационных компаний и создании производственных предприятий. Вместе с тем область поддержки ранних этапов инноваций, так называемой «долины смерти» в настоящее время значительно недофинансирована. Эта область как раз и будет основным ориентиром для вновь создаваемого механизма поддержки инноваций, что создает синергию для деятельности иных механизмов поддержки впоследствии», – говорят в ведомстве.

В документе речь идет о необходимости создания специализированного венчурного фонда для поддержки технологических и промышленных инноваций. «Это является более значимой задачей на фоне отсутствия реальной возможности привлечения такого финансирования за счет существующих и продемонстрировавших свою неэффективность общих фондов развития», – говорится в документе.

Во что вкладываются государственные деньги

В портфелях Роснано и РВК есть вложения как в стартапы, которые предполагают разработку новых продуктов, так и инвестиции в инфраструктуру.

РВК создала отдельный фонд по инвестициям в медицину и биотехнологии – ООО «Биофонд РВК». Согласно официальному сайту, в портфеле компании 14 проектов. Все они разные. Например, один из стартапов исследует противоопухолевый препарат, разрушающий сосуды в опухолевой ткани, другой создан для оказания услуг по проведению клинических исследований Phase I в соответствии с международными стандартами, третий – для оказания сервисных услуг при работе с биологическими образцами, четвертый предлагает ИТ-технологию по анализу и передаче статистических форм заболеваемости и смертности. Все проекты в разной степени реализации.

У другой компании РВК – закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций «Максвелл Биотех» – всего семь проектов, но все они касаются разработки новых лекарств: от хронического гепатита B и D типов, тяжелых и инфекционных заболеваний, гиперлипидемии и профилактики атеросклеоза, опасных системных заболеваний, заболеваний нервной системы, заболеваний костной и околокостных тканей, бронхиальной астмы. Все проекты находятся на стадии клинических исследований препаратов.

Еще пять препаратов разрабатываются в закрытом паевом инвестиционном фонде особо рисковых (венчурных) инвестиций РВК «Биопроцесс Капитал Венчурс». Скорее всего, это не все медицинские стартапы РВК, у компании всего 26 фондов, инвестирующих в различные проекты.

Роснано вложило средства в несколько разных фармацевтических и медицинских проектов. Наиболее известные: «Нанолек» – производство инъекционных препаратов полного цикла, «Новамедика» – владеет R&D-центром по созданию сложных твердых лекарственных форм, а также строит завод по производству стерильных инъекционных лекарственных форм в Калужской области; национальная сеть ядерной медицины «ПЭТ-Центры», компания «Бебиг», которая первой внедрила в России автоматизированное производство микроисточников для низкодозной брахитерапии, и «Ниармедик».

Так же госкорпорация совместно с партнерами создала фонд Biomark Capital Fund IV, который осуществляет трансфер западных нанотехнологий в Россию посредством участия портфельных компаний фонда в совместных предприятиях на территории России, а также размещения контрактного производства.

Надо все обсудить

«Роснано позитивно оценивает планы по расширению российского сектора венчурных инвестиций – приход новых инвесторов позволит вывести на российский рынок больше инновационных фармпрепаратов. Очевидно, что ни одна частная или государственная инвестиционная структура не сможет самостоятельно решить задачу по созданию сложной и капиталоемкой отрасли инновационной фармацевтики», – прокомментировали проект «Фарма 2030» в Роснано.

В госкорпорации добавили, то значимость вклада Роснано в развитие инновационной фармацевтики видна на примере конкретных портфельных компаний, доказавших свою инвестиционную и технологическую эффективность.

«Минпромторг успешно реализовал программу «Фарма-2020». Одной из причин успеха было обсуждение и учет разных мнений. Это всегда было сильной стороной Минпромторга – активный диалог с отраслью. Сейчас идет активное обсуждение «Фармы-2030», я уверен, что в финальной версии будет консолидировано единое понимание вовлеченных сторон», – отметил в беседе с «ФВ» генеральный директор компании «НоваМедика» Александр Кузин.

Он добавил, что надо разделять инвестиции в инфраструктуру и в создание новых лекарств. К настоящему моменту успешно реализовано значительное количество проектов в фарме по созданию инфраструктуры с использованием средств институтов развития. «Однако разработка новых препаратов – это всегда венчурные инвестиции с высоким риском. Профессиональная дискуссия о целесообразных способах господдержки этой деятельности очень своевременна», – заключил Кузин.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
инвестиции
венчурное финансирование
Фармвестник-ТВ
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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