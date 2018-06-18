Анонс: IV Ежегодная международная конференция «Стандарты качества фармацевтической логистики» Quality PharmLog-2018

9 ноября 2018 г. в г. Москве, Отеле Марриотт Гранд (ул.Тверская, д.26/1) состоится IV Ежегодная международная конференция «Стандарты качества фармацевтической логистики» «Quality PharmLog-2018».

Участие в конференции – это уникальная возможность пообщаться с представителями государственных структур, известными экспертами в сфере управления логистическими процессами и коллегами из других предприятий с уникальным опытом.

Конференция проходит при поддержке:

СПФО, АРФП, СоюзФармы, Аналитической компании «АРЭНСИ Фарма», Реестра Лекарственных средств России (РЛС), НП «Холодовые Цепи и Биотехнологии», Российского Экспортного Центра, газеты и портала «Фармацевтический вестник» и ведущих СМИ в области логистики.

В программе:

Контроль за обращением лекарственных средств в России.

Актуальные аспекты в применении законодательных актов Российской Федерации и ЕАЭС (GDP) в сфере дистрибуции, хранения и перевозки лекарственных препаратов.

Таможенное регулирование в рамках ЕврАзЭс легализации торговли медицинскими препаратами через Интернет.

Подготовка плана управления рисками по безопасности лекарственного препарата для целей государственной регистрации на территории ЕАЭС.

Интерактив от А. Александрова: Вопрос_Ответ по GDP.

Вопрос_Ответ по GDP. Инновационные методы управления цепями поставок и VMI планирование.

Внедрение автоматизированной системы МДЛП.

Реформа системы государственных закупок. Основные новации, риски и возможности. Развитие системы ЖНВЛП в условиях кризиса. Пути развития и будущее российской фармдистрибьюции.

Финансовые особенности поставок (валюты контрактов, банки).

Порядок таможенной очистки (размер пошлин, сборов, НДС, ключевые таможенные брокеры).

Соблюдение стандартов GDP при авиа и железнодорожных перевозках.

Легализации торговли медицинскими препаратами через Интернет. IT решения для фармацевтической отрасли.

Среди докладчиков представители: Росздравнадзора, СПФО, АК «АРЭНСИ Фарма», компаний «Джонсон & Джонсон», Пфайзер, ЦВ «Протек» и др.

Конференция объединяет руководство ведущих компаний, оперирующих на фармацевтическом рынке – руководителей предприятий, коммерческих директоров, директоров по логистике и управлению цепями поставок, директоров по маркетингу и продажам, директоров по закупкам, руководителей подразделений логистики, представителей органов сертификации, логистических операторов, компаний, предоставляющих современные информационные технологии для оптимизации логистических процессов на фармрынке.

Возможность участия с докладом, спонсорского и делегатского участия

Вы можете согласовать по телефонам: +7 (917) 589-48-80, +7 (499) 372-78-72 либо по электронным адресам: linafilippova@gmail.com, flv@justlog.ru

Сайт конференции.