IX Форум регионов России: здравоохранение соберет представителей более 50 субъектов России

17 апреля 2018 года в Москве состоится IX Форум регионов России: здравоохранение. В мероприятиях Форума примут участие руководители профильных органов региональной власти из более 25 субъектов РФ.

Среди подтвердивших участие региональных органов власти ожидаются делегации из Челябинской, Пензенской, Брянской, Белгородской, Астраханской, Калининградской, Ярославской, Ульяновской, Архангельской областей, Республик Татарстан, Марий Эл, Ингушетия, Дагестан, Якутия (Саха), Алтайского края, города Москва, Севастополь и других субъектов РФ.

Один из участников дискуссии пленарной сессии Форума, министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков в приветственном слове участникам отметил важность проведения Форума: «За время своего существования Форум регионов России стал значимым событием. И сегодня вновь объединяет представителей государственной власти и медицинского сообщества для обсуждения важных вопросов охраны здоровья россиян. Уверен, что Форум пройдет на высоком уровне и внесет весомый вклад в развитие здравоохранения страны».

«Форум регионов России: здравоохранение имеет важное значение для создания сети партнерских отношений, демонстрации проектов, на которые можно направить инвестиции, реализации приоритетных социальных программ, медицинских инноваций», – подчеркнул достоинства площадки Форума для развития отрасли министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.

Список участников Форума насчитывает порядка 400 человек из более 50 регионов России, среди которых руководители предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, IT-компаний, профильных органов федеральной и региональной власти, государственных институтов развития, частных и бюджетных организаций здравоохранения, а также целого ряда отраслевых объединений и союзов.

Дата проведения: 17 апреля 2018 г.

Место: отель «Метрополь», ул. Театральный проезд, 2.

Контакты: Телефон, факс: +7 (495) 481-39-30, E-mail: info@forumreg.ru

Регистрация на сайте Форума.