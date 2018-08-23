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Из ЛПУ изъяты незарегистрированные инфузионные шприцевые насосы на 13 млн рублей

23.08.2018

В Ставропольском крае в ходе внеплановой проверки территориального органа Росздравнадзора в одной из медицинских организаций был обнаружен «Инфузионный шприцевой насос BYZ-810» производства «Чангша Бьонд Медикал Девайсес Ко., Лтд.», Китай. Данное медицинское изделие в России не зарегистрировано. По решению Федеральной службы Росздравнадзора инфузоматы были изъяты из обращения – всего 89 единиц общей стоимостью более 13 млн руб.

«По результатам проверки информация направлена в УФСБ России по Ставропольскому краю и в УВД России по Ставропольскому краю, – рассказала «ФВ» заместитель руководителя краевого Управления Росздравнадзора Ирина Михалева. – По имеющимся у нас сведениям, возбуждено уголовное дело, материалы направлены в следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.

В интересах следствия подробности дела не сообщаются.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Ставропольский край
Росздравнадзор
медицинские изделия
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20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №25
Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта
Глава «Акрихина» о реструктуризации компании и тенденциях фармрынка
Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
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