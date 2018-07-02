Из-за скандала с АО «Ульяновскфармация» чиновников области начнут тестировать на полиграфе

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов принес извинения жителям региона в связи с коррупционным скандалом, который разразился на прошлой неделе и в котором фигурирует руководство АО «Ульяновскфармация».

На своей странице в соцсети глава региона написал, что ему стыдно за эту ситуацию, которая позорит не только власть предержащих, но и регион в целом.

«В ближайшее время мы проведем совместное заседание с участием правительства и администрации губернатора, Совета глав муниципальных образований, на котором обсудим вопрос повышения эффективности противодействия коррупции», – пообещал Сергей Морозов.

На этой встрече он намерен предложить расширить перечень случаев применения детектора лжи. Сегодня тестирование на полиграфе проходят претенденты на работу в госслужбе, а также фигуранты служебных проверок. Сергей Морозов предлагает сделать его обязательным не реже, чем раз в три года, – и не только для государственных и муниципальных служащих, но и для сотрудников ведомственных организаций.

На оперативном совещании под руководством губернатора также было озвучено решение об отстранения от работы руководителя АО «Ульяновскфармация» Ольги Кузнецовой (решением суда она находится под домашним арестом) на время следствия. Ее работу поручено исполнять заместителю начальника Управления лекарственного обеспечения Светлане Серпак. Такие же кадровые выводы сделаны и по Минздраву. Вместо отстраненного Рашида Абдуллова руководить ведомством пока будет замминистра Инна Чигирева.