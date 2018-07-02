 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
34

Из-за скандала с АО «Ульяновскфармация» чиновников области начнут тестировать на полиграфе

02.07.2018

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов принес извинения жителям региона в связи с коррупционным скандалом, который разразился на прошлой неделе и в котором фигурирует руководство АО «Ульяновскфармация».

На своей странице в соцсети глава региона написал, что ему стыдно за эту ситуацию, которая позорит не только власть предержащих, но и регион в целом.

«В ближайшее время мы проведем совместное заседание с участием правительства и администрации губернатора, Совета глав муниципальных образований, на котором обсудим вопрос повышения эффективности противодействия коррупции», – пообещал Сергей Морозов.

На этой встрече он намерен предложить расширить перечень случаев применения детектора лжи. Сегодня тестирование на полиграфе проходят претенденты на работу в госслужбе, а также фигуранты служебных проверок. Сергей Морозов предлагает сделать его обязательным не реже, чем раз в три года, – и не только для государственных и муниципальных служащих, но и для сотрудников ведомственных организаций.

На оперативном совещании под руководством губернатора также было озвучено решение об отстранения от работы руководителя АО «Ульяновскфармация» Ольги Кузнецовой (решением суда она находится под домашним арестом) на время следствия. Ее работу поручено исполнять заместителю начальника Управления лекарственного обеспечения Светлане Серпак. Такие же кадровые выводы сделаны и по Минздраву. Вместо отстраненного Рашида Абдуллова руководить ведомством пока будет замминистра Инна Чигирева.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
29.06.2018 UPD: в Минздраве Ульяновской области и в ОАО «Ульяновскфармация» прошли обыски
26.06.2018 На Украине каждая третья аптека участвует в программе лекарственного возмещения
26.06.2018 Лекарственное обеспечение ЕАО сосредоточится в рамках одного госпредприятия
25.06.2018 Чиновников, не обеспечивших льготников лекарствами, предлагается штрафовать и дисквалифицировать
21.06.2018 В московских поликлиниках появятся полноценные аптечные пункты
Метки
коррупция
Ульяновская область
лекарственное обеспечение
Фармвестник-ТВ
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июль 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения