Изготовитель поддельных рецептов предстанет перед судом

Наказание в виде двух лет лишения свободы грозит жителю Архангельской области за изготовление поддельных бланков рецептов.

Заместителем прокурора г. Северодвинска утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 49-летнего мужчины, обвиняемого в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка государственных бланков) и семи преступлений, предусмотренных ст. 233 УК РФ (незаконная подделка рецептов, дающих право на получение психотропных веществ).

В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый на протяжении 2016–2017 гг. подделывал рецепты на лекарственные препараты и приобретал по ним в аптечных пунктах медицинские лекарства для улучшения сна.

Кроме того, обвиняемый в 2017 г. также осуществил подделку семи рецептов и получил по ним лекарства, относящиеся к психотропным веществам.

Уголовное дело направлено в суд.

Санкции инкриминируемых обвиняемому преступлений предусматривают наказание, в том числе в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает прокуратура Архангельской области.