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Излишки площадей краснодарских аптек отдадут под филиалы поликлиник

14.06.2018

В Краснодаре некоторые помещения, в которых размещались муниципальные аптеки, отдадут под филиалы поликлиник. Такое распоряжение поступило от главы города Евгения Первышова.

Речь идет о двух аптеках, которые ранее работали под вывеской ООО «Аптеки Кубани», а потом снова стали называться «МУП «Краснодарское городское аптечное управление» (приватизация аптечного МУП была отменена по требованию прокуратуры после многолетней судебной тяжбы с властями города).

В помещении площадью 610 кв. м по ул. Трудовой славы, 24, раньше располагалась производственная аптека, однако из-за снижения спроса на экстемпоральную продукцию и централизации производственного процесса, которая была проведена в МУП, она уже несколько лет не функционирует. Часть помещений действительно не использовалась, и Краснодарское городское аптечное управление совместно с администрацией города приняло решение о том, чтобы передать их филиалу женской консультации.

«Однако аптека готовых форм, которая работает со специфической группой (лекарств. – Прим. ред.), в данном микрорайоне нужна, так что о ее закрытии не может быть и речи, – рассказала «ФВ» генеральный директор МУП «Краснодарское городское аптечное управление» Елизавета Андроханова. – Она продолжит свою деятельность на привычном месте».

Что касается аптеки на ул. им. Толбухина, 87, площадью 270 кв. м, то потребность в ней отпала из-за низкого трафика. На ее месте откроют современное педиатрическое отделение – филиал поликлиники № 12.

«Сейчас идет передача помещений, оформление документов, по окончании будет проведен ремонт, установлено современное оборудование», – пояснил Евгений Первышов.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
аптеки
Краснодарский край
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07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
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Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
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