Янтарная столица России ждет гостей Шестого Партнеринга

21 сентября в отеле Radisson в Калининграде Ассоциация Российских фармацевтических производителей совместно с Министерством здравоохранения Калининградской области проводят Шестой Партнеринг «Лекарства России – к междисциплинарному диалогу».
Участники мероприятия – более 250 человек из числа руководителей Минздрава, Минпромторга, Росздравнадзора, ФАС, прокуратуры, экспертов, специалистов из разных регионов России, представителей региональных министерств и ведомств. В дискуссии примут участие спикеры, представляющие федеральные и региональные структуры, обеспечивающие закупки лекарственных средств.
На полях Партнеринга, впервые в истории подобных мероприятий, пройдет совещание по вопросу противодействия обороту нелегальных и контрафактных лекарственных препаратов. Кроме того, в ходе сессии планируется обсудить вопросы GVP (правила надлежащей практики фармаконадзора) в рамках Евразийского Экономического союза и ее влияние на принятие решений о закупках лексредств.
Вопросы к обсуждению:
- Промежуточные итоги закупочной компании 2017-2018 гг.;
- Динамика емкости фармацевтического рынка. Аналитический обзор;
- Региональные особенности закупки лекарственных препаратов. Соединение интересов заказчика и потребителя в рамках ФЗ-44;
- Особенности описания лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для государственных и муниципальных нужд. Типовой контракт;
- Совершенствование информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ИАС);
- Референтные лекарственные препараты и взаимозаменяемость;
- Маркировка лекарственных препаратов: от эксперимента к реальности. Готовность участников обращения к внедрению МДЛП;
- Офсетный контракт. Актуальность государственно-частного партнерства;
- Выявление и пресечение картелей и иных антиконкурентных соглашений в сфере поставок лекарственных препаратов и медицинских изделий. Административная и арбитражная практика;
- Угроза закупки контрафактных лекарственных препаратов. Комплекс мер по предотвращению негативных последствий.
Для прессы будет организован пресс-подход к основным спикерам пленарных дискуссионных панелей.
Все желающие смогут продолжить беседу в формате «без галстуков» 22 сентября, в субботу. Для них будет организована экскурсия по достопримечательностям Калининграда. Завершением вечера станет грандиозный салют в рамках финала III Мирового чемпионата фейерверков.
Генеральный информационный партнер мероприятия – газета «Фармацевтический вестник». Информационные партнеры: «Фармацевтическая промышленность», «Московские аптеки», «Новости GMP», «Ремедиум», Vademecum, «Разработка и регистрация лекарственных средств», «Поликлиника», фармпортал Pharmindex.ru.
О своем участии в Партнеринге просим сообщить, направив заявку не позднее 18 сентября на электронный адрес: buhgg@arpm-org.ru или arfp@arfp.ru
Аккредитация СМИ: +7 (967) 092-12-83, press@arfp.ru, Надежда Егорова