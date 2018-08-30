Янтарная столица России ждет гостей Шестого Партнеринга

21 сентября в отеле Radisson в Калининграде Ассоциация Российских фармацевтических производителей совместно с Министерством здравоохранения Калининградской области проводят Шестой Партнеринг «Лекарства России – к междисциплинарному диалогу».

Участники мероприятия – более 250 человек из числа руководителей Минздрава, Минпромторга, Росздравнадзора, ФАС, прокуратуры, экспертов, специалистов из разных регионов России, представителей региональных министерств и ведомств. В дискуссии примут участие спикеры, представляющие федеральные и региональные структуры, обеспечивающие закупки лекарственных средств.

На полях Партнеринга, впервые в истории подобных мероприятий, пройдет совещание по вопросу противодействия обороту нелегальных и контрафактных лекарственных препаратов. Кроме того, в ходе сессии планируется обсудить вопросы GVP (правила надлежащей практики фармаконадзора) в рамках Евразийского Экономического союза и ее влияние на принятие решений о закупках лексредств.

Вопросы к обсуждению:

Промежуточные итоги закупочной компании 2017-2018 гг.;

Динамика емкости фармацевтического рынка. Аналитический обзор;

Региональные особенности закупки лекарственных препаратов. Соединение интересов заказчика и потребителя в рамках ФЗ-44;

Особенности описания лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для государственных и муниципальных нужд. Типовой контракт;

Совершенствование информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ИАС);

Референтные лекарственные препараты и взаимозаменяемость;

Маркировка лекарственных препаратов: от эксперимента к реальности. Готовность участников обращения к внедрению МДЛП;

Офсетный контракт. Актуальность государственно-частного партнерства;

Выявление и пресечение картелей и иных антиконкурентных соглашений в сфере поставок лекарственных препаратов и медицинских изделий. Административная и арбитражная практика;

Угроза закупки контрафактных лекарственных препаратов. Комплекс мер по предотвращению негативных последствий.

Для прессы будет организован пресс-подход к основным спикерам пленарных дискуссионных панелей.

Все желающие смогут продолжить беседу в формате «без галстуков» 22 сентября, в субботу. Для них будет организована экскурсия по достопримечательностям Калининграда. Завершением вечера станет грандиозный салют в рамках финала III Мирового чемпионата фейерверков.

Генеральный информационный партнер мероприятия – газета «Фармацевтический вестник». Информационные партнеры: «Фармацевтическая промышленность», «Московские аптеки», «Новости GMP», «Ремедиум», Vademecum, «Разработка и регистрация лекарственных средств», «Поликлиника», фармпортал Pharmindex.ru.

О своем участии в Партнеринге просим сообщить, направив заявку не позднее 18 сентября на электронный адрес: buhgg@arpm-org.ru или arfp@arfp.ru

Аккредитация СМИ: +7 (967) 092-12-83, press@arfp.ru, Надежда Егорова