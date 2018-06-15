К 2025 году «Фармасинтез» планирует превзойти лучшие времена СССР по объему производства фармсубстанций

В Усолье-Сибирском на месте строительства завода по производству активных фармацевтических субстанций, готовых лекарственных средств «Фармасинтез-Хеми» сегодня прошла торжественная церемония забивания первого колышка. Участие в мероприятии приняли губернатор Иркутской области Сергей Левченко, президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния, руководящий состав АО «Фармасинтез», администрация города Усолье-Сибирское.

Завод по производству активных фармсубстанций – крупнейший инвестиционный проект АО «Фармасинтез». Реализацию проекта будет осуществлять ООО «Фармасинтез-Хеми», зарегистрированное в сентябре 2017 года в Усолье-Сибирском.



Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в последнее время «Фармасинтез» является организатором целого ряда крупных событий в социально-экономической сфере Приангарья. Так, в прошлом году компания на базе Иркутского завода открыла цех малотоннажного производства по выпуску лекарственных препаратов.



«Сегодня исторический день. Здесь мы будем создавать крупнейшую инфраструктуру для производства фармацевтических препаратов в мире. Я очень надеюсь, что к 2021 году мы запустим производство, а к 2025 году по объему производства мы должны превосходить лучшие времена Советского Союза, когда в Усолье-Сибирском производили антибиотики фактически для пятой части земли. Мы понимаем, что в одиночку «Фармасинтез», как и любая другая компания, не сделает такой проект. Безусловно, нам нужна поддержка, как со стороны федеральной власти, так и со стороны области», – сказал Викрам Пуния.



Для реализации проекта в 2017 году проводился подбор площадки под строительство завода, заключен договор аренды на земельный участок, рассматривались вопросы инфраструктурного обеспечения. В настоящее время проводятся предпроектные работы.