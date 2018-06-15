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К 2025 году «Фармасинтез» планирует превзойти лучшие времена СССР по объему производства фармсубстанций

15.06.2018
Фото: irkobl.ru

В Усолье-Сибирском на месте строительства завода по производству активных фармацевтических субстанций, готовых лекарственных средств «Фармасинтез-Хеми» сегодня прошла торжественная церемония забивания первого колышка. Участие в мероприятии приняли губернатор Иркутской области Сергей Левченко, президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния, руководящий состав АО «Фармасинтез», администрация города Усолье-Сибирское.

Завод по производству активных фармсубстанций – крупнейший инвестиционный проект АО «Фармасинтез». Реализацию проекта будет осуществлять ООО «Фармасинтез-Хеми», зарегистрированное в сентябре 2017 года в Усолье-Сибирском.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в последнее время «Фармасинтез» является организатором целого ряда крупных событий в социально-экономической сфере Приангарья. Так, в прошлом году компания на базе Иркутского завода открыла цех малотоннажного производства по выпуску лекарственных препаратов.

«Сегодня исторический день. Здесь мы будем создавать крупнейшую инфраструктуру для производства фармацевтических препаратов в мире. Я очень надеюсь, что к 2021 году мы запустим производство, а к 2025 году по объему производства мы должны превосходить лучшие времена Советского Союза, когда в Усолье-Сибирском производили антибиотики фактически для пятой части земли. Мы понимаем, что в одиночку «Фармасинтез», как и любая другая компания, не сделает такой проект. Безусловно, нам нужна поддержка, как со стороны федеральной власти, так и со стороны области», – сказал Викрам Пуния.

Для реализации проекта в 2017 году проводился подбор площадки под строительство завода, заключен договор аренды на земельный участок, рассматривались вопросы инфраструктурного обеспечения. В настоящее время проводятся предпроектные работы.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ОАО «Фармасинтез»
Фармвестник-ТВ
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
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