К направлением олимпиады «Я – профессионал» добавилась «Фармация»

Количество направлений студенческой олимпиады «Я – профессионал» в этом году увеличилось. Среди новых направлений – «Фармация», «Химия», «Биология» и др. Об этом было объявлено в рамках выездного совещания вузов-организаторов олимпиады, которое состоялось 6-8 июня в резиденции губернатора Свердловской области.

Одним из ключевых вопросов повестки стало масштабирование проекта. В частности, количество вузов-организаторов по сравнению с первой олимпиадой увеличится с 10 до 20, а количество направлений – с 27 до 52.

Олимпиада «Я – профессионал» стартовала в 2017 г. Организаторами олимпиады выступили РСПП и «Деловая Россия» совместно с десятью вузами.

Одним из организаторов олимпиады и куратором медицинских направлений стал Сеченовский университет.

«Первая олимпиада показала, что молодежь сегодня отличает обостренное чувство профессионализма. Для медицинских университетов очень важно формирование кадрового резерва именно из таких целеустремленных перспективных ребят. Это реально «врачи будущего», поэтому нельзя ограничиваться только парой дисциплин. У студентов других специальностей также должна быть возможность проявить себя», – приводит слова проректора по учебной работе Сеченовского университета Татьяны Литвиновой пресс-служба вуза.

Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек, которые получили в качестве призов денежные премии, возможность поступить в магистратуры и аспирантуры ведущих вузов страны на льготных условиях, а также возможность пройти стажировки в крупнейших компаниях страны.

К концу июня более 500 дипломантов олимпиады попадут на стажировки в крупнейшие компании страны благодаря базе данных «Я – профессионал», работающей по принципу кадрового агентства.

Олимпиада «Я – профессионал» – один из флагманских проектов открытой платформы «Россия – страна возможностей». Платформа осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов для обеспечения работы эффективных и справедливых социальных лифтов для личностной и профессиональной самореализации. Она рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.