 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
136

К направлением олимпиады «Я – профессионал» добавилась «Фармация»

14.06.2018

Количество направлений студенческой олимпиады «Я – профессионал» в этом году увеличилось. Среди новых направлений – «Фармация», «Химия», «Биология» и др. Об этом было объявлено в рамках выездного совещания вузов-организаторов олимпиады, которое состоялось 6-8 июня в резиденции губернатора Свердловской области.

Одним из ключевых вопросов повестки стало масштабирование проекта. В частности, количество вузов-организаторов по сравнению с первой олимпиадой увеличится с 10 до 20, а количество направлений – с 27 до 52.

Олимпиада «Я – профессионал» стартовала в 2017 г. Организаторами олимпиады выступили РСПП и «Деловая Россия» совместно с десятью вузами.

Одним из организаторов олимпиады и куратором медицинских направлений стал Сеченовский университет.

«Первая олимпиада показала, что молодежь сегодня отличает обостренное чувство профессионализма. Для медицинских университетов очень важно формирование кадрового резерва именно из таких целеустремленных перспективных ребят. Это реально «врачи будущего», поэтому нельзя ограничиваться только парой дисциплин. У студентов других специальностей также должна быть возможность проявить себя», – приводит слова проректора по учебной работе Сеченовского университета Татьяны Литвиновой пресс-служба вуза.

Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек, которые получили в качестве призов денежные премии, возможность поступить в магистратуры и аспирантуры ведущих вузов страны на льготных условиях, а также возможность пройти стажировки в крупнейших компаниях страны.

К концу июня более 500 дипломантов олимпиады попадут на стажировки в крупнейшие компании страны благодаря базе данных «Я – профессионал», работающей по принципу кадрового агентства.

Олимпиада «Я – профессионал» – один из флагманских проектов открытой платформы «Россия – страна возможностей». Платформа осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов для обеспечения работы эффективных и справедливых социальных лифтов для личностной и профессиональной самореализации. Она рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.

Автор: Фармперсонал
Материалы по теме
02.03.2018 Сеченовский университет готовит рабочие места для молодых ученых в области биомедицинских продуктов
28.12.2017 Правительство намерено усовершенствовать механизмы целевого обучения
12.12.2017 Для непрерывного образования фармацевтам не хватает двух главных ресурсов
01.12.2017 За помощника фармацевта без образования аптеку оштрафовали на 110 тысяч рублей
04.09.2017 Медицинская биохимия стала самой популярной специальностью среди поступающих в Сеченовку
Метки
образование
Фармвестник-ТВ
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июнь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения