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Кадровое назначение в компании «Анджелини» в России

15.08.2018

В конце июня к компании «Анджелини» (Angelini, Италия) присоединилась Елена Кольцова (на фото). Она возглавила направление корпоративных коммуникаций в российском отделении международного холдинга.

Елена будет отвечать за развитие корпоративного бренда компании, маркетинговые коммуникации, взаимодействие с органами власти, КСО (корпоративная социальная ответственность). Елена работает в фармацевтическом бизнесе с 2008 года.

До прихода в «Анджелини» отвечала за развитие направления коммуникаций в таких компаниях как «Нанолек», STADA, Hemofarm. Дважды вошла в Топ-100 лучших менеджеров по корпоративным коммуникациям рейтинга газеты «Коммерсантъ» и Ассоциации менеджеров России.

«Фармацевтика – одна из самых социально-ориентированных отраслей, которая постоянно развивается и обладает колоссальным объемом ценных знаний. Работая в нашей отрасли, ты понимаешь, что являешься частью большого полезного дела, – что, безусловно, вдохновляет. Каждая новая компания – это новая область знаний и новый импульс к собственному развитию», – говорит Елена.

Компания «Анджелини» открыла российское отделение в 2014 году в Москве. Генеральным директором стала Рита Бобро. На данный момент в компании работают 138 сотрудников по всей стране. «Анджелини» развивает свой портфель в России в следующих направлениях: лечение инфекций и воспалительных процессов, препараты для педиатрии и гинекологии.

Автор: Елена Григорьева, «Фармперсонал»
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Метки
назначение
Angelini
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Фармацевтическая трагедия
Дожить до пенсии
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