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Лента · В России
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Кадровые назначения в Philips «Здравоохранение»

20.07.2018

С 1 июля 2018 года коммерческим директором Philips «Здравоохранение» в России и СНГ стал Николай Сивак. Дмитрий Лисогор, ранее занимавший эту позицию, возглавит направление цифровой медицины, медицинского мониторинга и аналитики Philips в России и СНГ.

Николай Сивак начал свою карьеру в Philips в октябре 2013 года с позиции главы регионального подразделения Philips «Здравоохранение» в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба компании.

Благодаря работе Николая рыночная доля компании в Восточном регионе выросла с 3,3% в 2013 году до 20% в 2015 году. В течение последних 3 лет Николай возглавлял кластер медицинских бизнесов Philips в России и СНГ и завоевал лидирующие позиции Philips в сегменте систем мониторинга пациентов, а также на рынке автоматических наружных дефибрилляторов. Благодаря сбалансированной стратегии управления Николаю удалось вырастить бизнес кластера в три раза. При непосредственном участии Николая были успешно выведены на российский рынок интеллектуальные IT решения Philips для обработки, анализа и хранения клинических данных.

В начале 2018 года Николай участвовал во Всероссийском управленческом конкурсе «Лидеры России» и вошел в топ-100 победителей, продемонстрировав сильные лидерские качества. В новой роли коммерческого директора Николай будет отвечать за вывод на рынок передовых медицинских решений Philips и развитие лизинга медицинского оборудования, как для государственного, так и для частного секторов здравоохранения, что позволит укрепить лидирующие позиции компании в России и странах СНГ.

Дмитрий Лисогор присоединился к Philips в июне 2014 года в качестве коммерческого директора подразделения «Здравоохранение» в России и СНГ. Дмитрий имеет обширный практический опыт в области продаж медицинских решений, информационных технологий и программного обеспечения. За время работы ему удалось выстроить крепкие партнерские отношения Philips с ключевыми лечебными учреждениями и администрациями субъектов РФ и стран региона. Благодаря усилиям Дмитрия были заключены значимые сделки, направленные на повышение качества медицинской помощи в стране. В новой должности Дмитрий сосредоточится на разработке и внедрении стратегии расширения портфолио продуктов Philips и представленности компании на рынке цифровой медицины в России и странах СНГ, в частности, решений для цифровой патоморфологии и телемедицины.

Автор: Елена Григорьева, «Фармперсонал»
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Метки
назначение
Philips
Фармвестник-ТВ
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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