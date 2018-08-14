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Кадровые назначения в Shire

14.08.2018

Елена Мухачева назначена на должность руководителя по связям с общественностью компании Shire Россия.

В этой роли Елена будет отвечать за разработку и имплементацию стратегии внешних и внутренних коммуникаций, построение бренда компании на фармацевтическом рынке России и развитие направления социальной ответственности бизнеса.

Большая часть трудовой биографии Елены Мухачевой связана с компанией Pfizer, где Елена работала начиная с 2009 года. В зоне ответственности в разное время были: сфера операционной поддержки бизнеса и административного управления, проекты в области бизнес-коммуникаций, направление внешних коммуникаций и корпоративных программ.

В 2016 году Елена Мухачева вошла в топ-50 менеджеров по корпоративной социальной ответственности России в рамках рейтинга Ассоциации менеджеров.

Елена является выпускницей Российского нового университета (РосНОУ) по направлению социально-культурного сервиса и гостиничного управления.

Автор: Елена Григорьева, «Фармперсонал»
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Метки
Pfizer
кадровые перестановки
Shire Pharmaceuticals
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Фармацевтическая трагедия
Дожить до пенсии
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