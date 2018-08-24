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Как фармкомпании ассоциируются с животными: Ipsos Healthcare подвела итоги репутационного исследования

24.08.2018

В статье «Репутационные измерения приобретают актуальность для фармкомпаний» («ФВ» №13 от 17 апреля 2018 г.) аналитики компании Ipsos Healthcare охарактеризовали ситуацию в области репутационных исследований и предложили читателям эксперимент: исследование восприятия имиджа компаний-производителей. Оно было проведено в сотрудничестве с коммуникационным агентством ProHealth-Publicis.

Понимая сложность измерения факторов, влияющих на корпоративную репутацию, мы решили ступить на этот путь неформальным способом. Мы выбрали двадцать компаний и попросили участников рынка соотнести каждую из них с тремя животными по выбору из закрытого списка, поставив на первое, второе и третье место тот или иной образ, который на их взгляд наиболее соответствует компании.

Например, Pfizer, согласно представлению большинства опрошенных, это, прежде всего, слон, во-вторых – медведь, в-третьих – лев. Чтобы «прочесть» эти результаты, применен анализ соответствий с помощью инструмента «Стандартизованные остатки», который показывает, есть ли статистическая связь между определенной строкой и определенным столбцом таблицы сопряженности. Так нам удалось выделить наиболее характерное для каждой компании соответствие тому животному, с которым его ассоциировали чаще всего.

Подробнее читайте в одном из ближайших номеров «ФВ».

Автор: Шамиль Ахметзянов, Ipsos Healthcare
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Ipsos Healthcare
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07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №25
Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта
Глава «Акрихина» о реструктуризации компании и тенденциях фармрынка
Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
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