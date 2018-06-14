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«Катрен» продает долги партнеров

14.06.2018

На сайте АО НПК «Катрен» опубликован реестр должников с указанием суммы долга и неустойки, взысканной судом. В таблице указаны наименование юрлица, регион, наличие обеспечения, фамилии директоров и собственников на момент подачи судебных исков, цена продажи. В списке значатся 417 должников. Условия продажи долга – заключение договора цессии и предоплата.

«Катрен» первым публично сделал то, о чем очень многие говорят уже не первый год, – своеобразный реестр недобросовестных партнеров. Для других оптовиков это сигнал – работать с данными контрагентами либо не стоит совсем, либо нужно требовать с данных структур дополнительных гарантий оплаты. Если бы все крупные оптовики, хотя бы из ТОР-5 поступили аналогичным образом, рынок бы стал заметно чище», – говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Он сомневается, что менеджмент дистрибьютора преследует только значимые для отрасли цели.

«Во-первых, для компаний, попавших в реестр должников, это дополнительный стимул рассчитаться с кредитором тем или иным способом, чтобы избежать обострения ситуации и не потерять других поставщиков, – своего рода последнее предупреждение. Во-вторых, «Катрен» не просто декларирует факт долга, он предлагает купить право его требования у должников. Этот инструмент может быть интересен отдельным участникам рынка для отдельных целей. Сам дистрибьютор здесь вряд ли рассчитывает даже не то, что заработать, а хотя бы вернуть долги: продажная стоимость в среднем составляет порядка 5-6% суммы долга», – отмечает эксперт.

Автор: Ольга Коберник, «Фармацевтический вестник»
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Беспалов Николай Владимирович
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09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
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Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
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