Каждый четвертый житель Петербурга сомневается в действенности прививки против гриппа

В марте в городе на Неве эпидемический порог по гриппу был превышен на 63%. В первых числах апреля заболеваемость стала снижаться, однако ситуация по-прежнему остается острой. Социологи Санкт-Петербургского государственного университета провели опрос тысячи петербуржцев, чтобы выяснить, чем они лечатся от простудных заболеваний и гриппа и боятся ли прививок, сообщает пресс-служба СПбГУ.

В итоге выяснилось, что за последние полгода более трети петербуржцев хотя бы раз болели ОРВИ или гриппом (38%). Чтобы не заражать коллег, большинство респондентов перестали ходить на работу или учебу (41%), но только около четверти заболевших брали больничный лист (24%). Почти половина заболевших лечились самостоятельно (48%). При этом молодые люди, выбирая пути лечения, чаще полагаются на мнение знакомых, родственников и друзей, чем представители других возрастных групп.

Более трети заболевших лечатся только медицинскими препаратами, но многие признались, что делали напитки с медом и имбирем (56%), раскладывали по дому чеснок (15%) и пили гомеопатические препараты (22%).

Прививку от гриппа в этом году сделал только каждый десятый петербуржец. В целом респонденты считают вакцину безопасной и согласны с тем, что у прививки практически нет побочных эффектов (52%). Однако почти каждый четвертый житель города сомневается в действенности прививки (27%), а каждый пятый (21%) считает ее бесполезной или даже опасной для детей.